Dream Machines DM1 FPS Smoke Grey – nowe wydanie

Dream Machines DM1 FPS była już u nas na testach ponad rok temu i wtedy otrzymała naszą rekomendację . Podkreślaliśmy, że jest to produkt wręcz idealny dla graczy, dzięki któremu będzie on lepiej wykorzystać swoje umiejętności. Gryzoń ten doczekał się nowego wydania kolorystycznego, które powinno być nieco bardziej uniwersalne i pasować do większej liczby stanowisk komputerowych. Mowa tutaj o wersji Smoke Grey, które podobnie jak inne kosztuje obecnie 219 złotych. Nie chcemy tutaj ponownie przepisywać recenzji tego modelu, ale tylko przypomnieć Wam o największych wadach i zaletach tego produktu. Jeżeli właśnie szukacie myszki do gier to ten tekst powinien Wam pomóc w wyborze.