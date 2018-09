Dream Machines DM1 FPS – test myszki

Nowy gryzoń od Dream Machines wzbudził w naszej redakcji bardzo dużo emocji. Pomimo, że sprzęt na zdjęciach prezentuje się dosyć niepozornie to w rzeczywistości mamy do czynienia ze świetnym rozwiązaniem dla wszelkich miłośników gier FPS. Ale pomimo tego, że jest to produkt gamingowy, to świetnie nam się na nim pracowało, przez co nowym modelem gryzonia od DM powinni być zainteresowani nie tylko gracze. Jeżeli jesteście ciekawi czym wyróżnia się tytułowy sprzęt i czy warto wydać na niego około 220 złotych to zapraszamy Was do lektury.

Zacznijmy od tego, że do wyboru mamy cztery kolory urządzenia. My otrzymaliśmy do testów gryzonia w kolorze czerwonym (Blood Red). Wiemy już o tym spoglądając na samo pudełko, bowiem jest ono w czerwono-białym kolorze. Analogicznie kupując wersję niebieską (Ocean Blue) dostaniemy kartonik biało-niebieski.

W komplecie otrzymujemy poza samym urządzeniem także zapasowe ślizgacze i skróconą instrukcję obsługi. Z uwagi, że dostaliśmy wersję czerwoną myszki, to mamy tutaj właśnie w tym kolorze elementy boczne, spód i powierzchnię przy rolce. Poza tym podświetlenie jest właśnie czerwone.

Wymiary gryzonia to 126 x 68 x 39 mm, a jego waga bez kabla wynosi 83 gramy. Jej kształt jest symetryczny. Widzimy tutaj, że wszelkie krawędzie są zaokrąglone. Tył jest lekko poszerzony w stosunku do przedniej części, która jest prosta. Wspomniana waga jest rozłożona na całej powierzchni, dzięki czemu nasza dłoń nie męczy się. Gryzoń jest cały czas stabilny i pozwala na wykonywanie szybkich i dynamicznych ruchów. Boki gryzonia są matowe, a górna powierzchnia (czerwona) śliska, bowiem wykonano ją z plastiku typu glossy.

Widzimy, że urządzenie zostało wyposażone w sześć przycisków. Mamy dwa przyciski główne, dwa na prawym boku (gryzoń jest dedykowana dla użytkowników praworęcznych), guzik do zmiany DPI i rolkę, która także pełni rolę przycisku. Scroll posiada 24 stopnie i pracuje płynnie z lekkim przeskokiem. Dostęp do niego jest bardzo szybki, przez co możemy natychmiast po niego sięgnąć, co będzie przydatne w grach FPS. Jak już jesteśmy przy czułości, to Dream Machines DM1 FPS obsługuje sześć trybów o następującej wartości: 400, 800, 2400, 3200, 4800 i 12000 DPI.

Istotną zmianą w najnowszym modelu DM jest zastąpienie przycisków Omron na Huano. Te nowe oferują żywotność na poziomie 20 milionów kliknięć. Przyciski boczne za to mają żywotność 3 milionów uderzeń, ale przecież je używamy o wiele rzadziej.

Gryzoń na spodzie ma oczko sensora optycznego PixArt 3389 oraz trzy pokaźnej wielkości ślizgacze, które wykonano z teflonu. Mają one odpowiednio zaokrąglone krawędzie i są dosyć wysokie. Dzięki temu mysz Dream Machines DM1 FPS nigdy nie obciera podkładki czy blatu biurka. Ślizg jest płynny i bardzo szybki. Po kilku dniach testów ślizgacze były jak nowe, ale w komplecie mamy dodatkowy komplet, co jest także dużym plusem. Wróćmy jednak do sensora, który jest lekko zmienioną wersją PMW3360 i oferuje właśnie jego najważniejsze cechy – niski LOD, dużą szybkość maksymalną i świetną zgodność z podkładkami.

Urządzenie komunikuje się z komputerem za pomocą pozłacanej wtyczki USB, która umieszczona jest na końcu plecionego kabla. Pomimo, że jest ona bardzo solidny i wytrzymały to nie jest wcale sztywny, a wręcz odwrotnie całkiem elastyczny. Dzięki temu nie ma problemu z odpowiednim ułożeniem go na powierzchni biurka. Ma on długość 1,8 metra i nie sądzimy żeby ktokolwiek potrzebował używać do niego bungee mouse.