Deepcool Dukase Liquid – test obudowy

Do tej pory mieliśmy w swojej redakcji setki różnych obudów komputerowych, ale nigdy jeszcze nie otrzymaliśmy modelu, który można najkrócej opisać określeniem „all in one”. Poza tym po raz pierwszy mamy okazję bliżej zapoznać się z tego typu sprzętem do Deepcool. Producent ten posiada w swoim portfolio wiele ciekawych produktów, a jednym z nich bezwzględnie jest Dukase Liquid. Kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy ten model mocno skojarzył nam się z NZXT S340. Czy w praktyce również jest to tak udany produkt? Czy rzeczywiście warto się nim zainteresować, jeżeli kosztuje w Polsce ponad 800 złotych? Jeżeli jesteście ciekawi to zapraszamy do lektury.

Obudowa została zapakowana w czarne, eleganckie pudełko na którym znajdziemy dużo informacji na temat tego modelu. Poza tym liczne obrazki pokazują co znajdziemy w środku wraz ze wszystkim szczegółami. Możemy się stąd dowiedzieć, że model ten występuje w dwóch wersjach, które różnią się materiałem z którego wykonano boczne okno (akryl lub szkło). Dukase Liquid została dobrze zabezpieczona, dzięki czemu nie ma obawy, że sprzęt ulegnie zniszczeniu w trakcie transportu. W komplecie znajdziemy także liczne opaski zaciskowe w kolorze czarnym, śrubki, speaker, instrukcję montażu oraz zestaw do instalacji bloku wodnego na płycie głównej. Od razu sprawdziliśmy i jest on gotowy także na socket AM4. Nie zabrakło pasty termoprzewodzącej i przejściówki, która pozwala nam podłączyć cztery wentylatory w jedno miejsce.

Po wyjęciu obudowy z pudełka zobaczymy, że jej wygląd zewnętrzny jest utrzymany na tym samym wzorze, co wersja Dukase V2. Testowany przez nas jednak model jest już domyślnie wyposażony w system chłodzenia wodnego. Na froncie mamy duże, w całości otwierane w prawą stronę drzwiczki o nieregularnym kształcie. Te zamykane są za pomocą trzech magnesów. Za nimi ukryto na górze dwie zatoki na napędy zewnętrzne 5,25 cala oraz jedno miejsce na urządzenie 3,5 cala. Zapewne już nikt z Was nie używa dyskietek, a może nawet nie wiecie co to jest, więc w tym miejscu można zamontować np. jakiś regulator obrotów. Chociaż jak zobaczycie na kolejnej stronie są one tutaj bardziej do… dekoracji. Poniżej mamy dużą perforowaną powierzchnię, która pozwala na lepszy przepływ powietrza. Warto dodać, że od środka mamy filtrprzeciwkurzowy.

Na górze, blisko frontowej krawędzi znajdujemy panel I/O, który oferuje następujące złącza: USB 3.0, dwa gniazda audio, port USB, przycisk power, reset i kontroler obrotów z trzema trybami pracy. Dalej mamy plastikową powierzchnię, która przypomina swoim kształtem przód, ale możemy ten element zdemontować, żeby zobaczyć, że pod nim znajduje się radiator 240 mm. Można jednak zamontować tutaj także dwa wentylatory o średnicy 120 lub 140 mm. Co ciekawe wspomniany element jest uniesiony na wysokość 4 mm, co tworzy jedyną szczeliną przez którą ciepłe powietrze może wydostać się na zewnątrz po przejściu przez radiator.

Całość utrzymana jest w czarno-czerwonej kolorystyce, która idealnie wpasowuje się w gamingowy charakter urządzenia. Wymiary Dukase Liquid to 202 x 483 x 504 mm (szerokość x głębokość x wysokość) mm. Została ona głównie wykonana ze stali i plastiku, a wraz z chłodzeniem wodnym waży 8,4 kilograma.

Panel roboczy wykonany jest z akrylu i lekko przyciemniony. Jego wymiary to 430 x 440 mm. Przeciwległa ścianka jest w całości zrobiona z litej blachy. Nie mamy tutaj żadnych dodatkowych otworów. Nie jest jednak płaska, tylko wypukła na 8 mm, dzięki czemu będziemy mieli więcej wolnej przestrzeni do aranżacji okablowania.

Tył obudowy jest klasyczny, co oznacza, że mamy na dole zatokę na zasilacz, nad nim siedem slotów na karty rozszerzeń, a jeszcze wyżej dwa miejsca na ewentualne wężyki chłodzenia wodnego, wentylator wyciągowy (może tu znaleźć się jednostka 120 lub 80 mm) i panel I/O płyty głównej. Warto zauważyć, że na dole nie ma zakładki do wyciągnięcia filtra spod zasilacza.

Na spodzie urządzenia Deepcool znajdujemy pokaźnej wielkości stopy, które unoszą obudowę o 2 centymetry. Posiadają one piankowe podkładki, które mają za zadanie tłumić przenoszenie drgań. Poza tym jest tutaj niewielki filtr pod zasilaczem, ale bez plastikowej ramki, która ułatwiłaby jego wyjmowanie.