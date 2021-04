Creative SBS E2500 – test głośników 2.1

Dzisiaj przyjrzymy się nowym głośnikom od Creative, które mogą rzucić nam się w oczy, jeżeli będziemy rozglądali się za niedrogim zestawem 2.1 do naszego komputera lub telewizora. Producent zapewnia, że jest to bardzo dobry wybór z uwagi na elegancki design, niezłą moc oraz przystępną cenę. Jeżeli rzeczywiście tak jest, to sprzęt ten może okazać się bardzo dobrym pomysłem na najbliższy zakup. Dla osób, które nadal mają wątpliwości przygotowaliśmy krótką recenzję tego sprzętu. Zapraszam do lektury.

Głośniki przyjechały do nas w biało-pomarańczowym pudle na którym znajdujemy liczne zdjęcia oraz specyfikację urządzenia. W środku mamy dobrze zapakowany zestaw, w którego skład wchodzi subwoofer, dwa głośniki satelitarne, pilot, kabel antenowy oraz kabel jack 3,5 mm.

Pierwsze wrażenie pod wyjęciu wszystkich elementów z pudełka jest bardzo pozytywne, widać, że Creative naprawdę się postarał i przygotował elegancko prezentujący się zestaw 2.1. Głośniki Creative SBS E2500 zostały wykonane z czarnej obudowy MDF I dodatkowo ozdobione licznymi dodatkami, które widzimy na froncie. To zdecydowanie sprzęt którego nie będziemy się wstydzić stawiając w naszym salonie.

Sam subwoofer przypomina nam te, które znamy z urządzeń znacząco droższych. Warto tutaj podkreślić obecny na froncie czarny ekran, który ułożony jest w kształt trapezu i oddziela górną i dolną część przedniej ścianki. Na nim umieszczono przyciski fizyczne. Jego wymiary to 155 x 270 x 264 mm.

Głośniki satelitarne mają na froncie nadrukowane w lewym dolnym narożniku logo Creative, a poza tym nie wyróżniają się niczym szczególnym. Dodajmy, że nie mogą one pracować bez jednostki centralnej. Z tyłu mają przygotowane otwory do powieszenia. Zauważmy, że długość kabla od głośnika to tylko 130 cm, co może okazać się nieco zbyt mało w przypadku podłączenia ich przy większym telewizorze 55-65 cali. W przypadku komputera czy mniejszego ekranu to oczywiście będzie dobrze działało, a głośniki dzięki swoim nie największym gabarytom nie zajmą nam dużo miejsca (ich wymiary to 90 x 75 x 130 mm).

Model SBS E2500 podłączamy do komputera za pomocą przewodu jack 3,5 mm, czyli bardzo standardowo, chociaż już niektóre TV nie mają takiego złącza, więc wtedy może z pomocą przyjść nam drugi sposób. Mowa tutaj oczywiście o Bluetooth, czyli połączeniu bezprzewodowym, które sprawdza się naprawdę nieźle. W komplecie jest także pilot zdalnego sterowania, za pomocą którego możemy dokonywać podstawowych ustawień, a przede wszystkim regulować głośność nie wstając z fotela. A nawet jakbyśmy wstali to przecież na głośniku niskotonowym na próżno szukać gałki do regulacji głośności… Jest za to tutaj wyświetlacz i dodatkowe przyciski. Obsługa jest bardzo intuicyjna.

Na pilocie znajdziemy najważniejsze funkcje jak zmianę głośności, wyciszenie, wybór źródła odtwarzania, wybór stacji radia FM, zmianę utworu czy też ustawienia korektora.

Samo podłączenie za pomocą Bluetooth przebiega bardzo szybko. Korzystaliśmy z niego, żeby odtwarzać muzykę z urządzeń mobilnych: smartfonów i tabletów. Kiedy np. ktoś do nas dzwonił, a telefon był podłączony do głośników to muzyka była wyciszana. Nie można jednak skorzystać z głośników, jako zestawu głośnomówiącego. Po zakończeniu połączenia trzeba było ponownie podłączyć głośniki.

Creative w swoich SBS E2500 daje bardzo podstawowy equalizer, w którym znajdujemy wyłącznie możliwość zmiany preinstalowanych trybów jak np. jazz, pop, classic, normal, rock oraz country. My podczas testów mieliśmy domyślnie wybrany „normal”, jako że jest najbardziej uniwersalny. Chociaż przydałoby się tutaj nieco podbić niskie tony, ale takiej opcji producent nie daje. Zauważmy, że zestaw ten pozwala także na odtwarzanie plików mp3 z wbudowanego złącza USB, a także na podłączenie kabla antenowego i słuchania stacji radiowych (automatyczne wyszukiwanie stacji).

Zapewne najbardziej ciekawi jesteście jaką jakość dźwięku oferuje zestaw SBS E2500 od Creative. Trzeba przyznać, że producent ten zdecydowanie wie, jak generować dobre brzmienie i udowadnia to nawet w przypadku budżetowego zestawu. Dźwięk był bardzo czysty i z przyjemnością oglądaliśmy filmy i graliśmy w gry mają podłączone do komputera SBS E2500. Brzmienie jest szczegółowe, a niskie tony nawet dają radę w trudniejszych warunkach.

Cały czas staramy się odnosić nasze wrażenia do ceny w jakiej sprzedawany jest tytułowy sprzęt. Kiedy bierzemy pod uwagę, że kosztuje on tylko 200 złotych, to trudno mówić tutaj o jakichkolwiek znaczących wadach. Zestaw Creative spokojnie poradzi sobie z nagłośnieniem nawet większego pomieszczenia, a jeżeli dźwięk z wbudowanych głośników w waszym TV nie zadowala Was to właśnie SBS E2500 może być dobrym pomysłem na poprawę tego stanu rzeczy.

Głośniki po uruchomieniu pozwalają na wybór trybu pracy poprzez ponowne naciskanie przycisku włączenia. Mamy do wyboru: radio FM, wejście AUX, pamięć USB oraz Bluetooth. Na wyświetlaczu prezentowany jest tylko przez chwilę aktywny tryb, a następnie wygasza się. Również mamy informację o ustawionej częstotliwości fal radiowych.

Podsumowanie

Jeżeli z tego tekstu jeszcze nie wywnioskowaliście czy polecilibyśmy Wam SBS E2500 to teraz możemy to potwierdzić. Jakość oferowanego dźwięku jest naprawdę bardziej niż przyzwoita, mamy możliwość podłączenia przez Bluetooth, jak i kabel jack 3,5 mm oraz wygodną obsługą przy pomocy pilota z zestawu. Do tego producent daje nam dostęp do radia FM, wygodnego wyświetlacza z panelem na froncie głośnika niskotonowego oraz, co bardzo istotne niską cenę około 200 złotych. Jeżeli to wszystko połączymy to nie pozostaje nam nic innego, jak polecić Wam Creative SBS E2500!