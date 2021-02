Creative Pebble V3 – rzut oka na głośniki

Firma Creative w trzecim kwartale zeszłego roku ogłosiła wprowadzenie na rynek kolejnej generacji popularnych głośników Pebble. Nowa wersja to nadal minimalistyczny wygląd, system 2.0 oraz szeroka funkcjonalność. Ta została jeszcze zwiększona dzięki nowej łączności Bluetooth 5.0. Dzięki temu teraz możemy głośniki podłączyć za pomocą nie tylko przewodu USB typu C. Obecnie model ten kosztuje w polskich sklepach około 150 złotych co już brzmi zachęcająco. Jeżeli jesteście nadal ciekawi co Creative Pebble V3 potrafią podczas codziennej eksploatacji to zapraszamy do dalszej lektury.

Głośniki przyjechały do nas zapakowane w niewielki, biało-pomarańczowy karton, na którym możemy zobaczyć grafiki prezentujące najnowszy model Creative Pebble V3. W środku wszystkie elementy zostały odpowiednio zabezpieczone na czas transportu. Po wyjęciu zestawu mamy naprawdę bardzo pozytywne pierwsze wrażenie. Głośniki zostały w wykonane bardzo solidnie i rzeczywiście postawiono na totalny minimalizm. Ich kształt przypomina kulę, z pewnym ubytkiem w którego miejscu widzimy świetnie prezentujące się przetworniki w kolorze szampańskiego złota.

Przed przejściem do dokładniejszego opisu zauważmy, że w zestawie dostajemy także przejściówkę z USB-C na USB-A oraz instrukcję obsługi. Poza tym nie ma żadnych innych dodatków.

Obudowy wykonane są z materiału sztucznego w kolorze matowej czerni. Takie połączenie powoduje, że całość prezentuje się estetycznie, a przy tym naprawdę dodaje atrakcyjności naszemu miejscu pracy. Na spodzie widzimy sylikonowe podkładki, które zapewniają stabilne położenie głośników nawet podczas bardzo głośnego odsłuchu. Wymiary głośników to 123 x 120 x 118 mm, przy wadze 310 gramów (głośnik lewy) oraz 360 gramów (głośnik prawy).

Cechą charakterystyczną dla tej serii jest kąt nachylenia wbudowanych głośników 45 stopni, czyli to co już znamy z poprzednich wersji. Takie ułożenie ma oczywiście na celu skierowanie dźwięku bezpośrednio do słuchacza, co ma zapewnić lepsze wrażenia z odsłuchu. Z tyłu mamy natomiast pasywną membranę odpowiadającą za bas.

Na prawym głośniku Creative umieścił pokrętło do regulacji głośności, diodę informującą o włączonym zasilaniu oraz przycisk Bluetooth. Za pomocą wspomnianego pokrętła możemy wyłączyć głośniki (jest wyczuwalny klik). Z tyłu obudowy umieszczono gniazdo wejściowe AUX 3,5 mm, które pozwala na podłączenie analogowych urządzeń audio.

Na spodzie prawego głośnika Creative Pebble V3 mamy także przełącznik wzmocnienia, który automatycznie włącza mocniejszy tryb, zapewniając tym samym moc akustyczną 8 W RMS oraz moc maksymalną na poziomie 16 W. Lewy głośnik został pozbawiony wszelkich przełączników i potencjometrów. Na nim znalazło się wyłącznie logo producent. Głośniki sa połączone ze sobą kablem o długości 1,35 m. Do komputera podłączamy je przy pomocy kabla USB typu C o długości 1,2 metra. Odpowiada on zarówno za zasilanie, jak i przesyłanie sygnału.

Czas przejść do testów praktycznych i podłączyć Pebble V3 do naszego komputera. Jak się spodziewacie są one sprzętem typu plug and play, co oznacza, że nie musimy instalować żadnych sterowników. Po prostu podłączamy kabel USB i po chwili zostają wykryte przez system. Żeby wykorzystać ich łączność bezprzewodową po prostu naciskamy przycisk Bluetooth obok pokrętła głośności i przytrzymujemy go. Na urządzeniu wyjściowym wybieramy z listy głośniki Creative. Oczywiście pamiętajcie że muszą one być zasilane przez kabel USB, więc nie mogą pracować w pełni bezprzewodowo. Istnieje też możliwość zasilenia ich gniazdka sieciowego przy pomocy ładowarki 5V 2A, której jednak nie znajdziecie w zestawie.

Przejdźmy do odtwarzania dźwięku i technologii „Clear Dialog”, która ma zapewnić wyjątkowo czyste brzmienie podczas oglądania filmów, słuchania muzyki oraz korzystania z komunikatorów głosowych. Byliśmy bardzo ciekawi jak rozwiązanie to sprawdzi się w praktyce, bo trudno oczekiwać od głośników za 150 złotych jakiś fajerwerków, które dostarczają nam produkty audiofilskie kosztujące znacznie więcej. Okazało się jednak, że Pebble V3 naprawdę dają radę i możemy to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Generowany dźwięk jest czysty i skierowany do odbiory. Odgłosy z gier czy filmów brzmią bardzo realnie. Scena dźwiękowa jest stosunkowo szeroka, a basy całkiem okazałe jak na tak niewielkie pod kątem rozmiarów głośniki. Na koniec trzeba sobie powiedzieć o ich specyfikacji: pasmo przenoszenia wynosi 100 Hz do 17 kHz, natomiast stosunek szumu do sygnału to 75 dB.

Podsumowanie

Przede wszystkim głośnikom nie możemy nic zarzucić pod kątem designu (minimalistyczny i elegancki), łatwości użytkowania (podłączymy je w chwilę praktycznie do każdego urządzenia) oraz funkcjonalności (można wzmocnić moc akustyczną 8 W RMS do mocy maksymalnej 16 W, bez utraty jakości dźwięku). Jakość dźwięku jest naprawdę niezła, o niebo lepsza od głośników wbudowanych w laptopa. Można usłyszeć delikatne basy, głębokie brzmienie oraz sporo detali. Jesteśmy w stanie polecić ten model każdemu użytkownikowi komputera przenośnego, który chciałby posłuchać muzyki w lepszej jakości, a przy tym nie wydawać dużo pieniędzy i nie zastawiać sobie całego biurka. Pebble V3 dzięki łączności Bluetooth 5.0 sprawdzają się także doskonale jako głośniki przenośne.