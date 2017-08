Corsair VOID Pro Wireless – test słuchawek dla graczy

W mediach ciągle słyszymy rozmowy i doniesienia na tematy związane z wirtualną rozrywką, VR czy 4K. Zdecydowanie mniej mówi się o oprawie audio, która jest przecież bardzo istotna, także dla graczy. Sprzęt do wirtualnej rozwałki musimy oferować możliwość przeniesienia użytkownika na środek cyfrowego pola bitwy i pozwolić na usłyszenie kroków rywali, miejsc wystrzałów itd. W związku z tym firma Corsair odświeżyła swoją serię słuchawek Void, gdzie do tej pory mieliśmy modele: Void Pro Surround, Void Pro RGB USB oraz Void Pro RGB Wireless SE. Różnią się one głównie sposobem podłączenia do komputera. Kiedy spojrzymy na wygląd okazuje się, że są bardzo podobne, chociaż sam producent zapewnia, że wprowadzono tutaj wiele usprawnień i poprawek. O tym czy rzeczywiście zastosowano nowy, lepszy mikrofon oraz zmieniono konstrukcję opowiemy Wam w dalszej części recenzji. Zapraszamy do lektury.

Słuchawki przyjechały do nas zapakowane w czarno-żółte pudełko średnich rozmiarów. Na nim umieszczono liczne zdjęcia urządzenia, a także informacje o specyfikacji technicznej i licznych funkcjach. W środku całość jest odpowiednio zabezpieczona za pomocą grubej tektury. Wraz ze słuchawkami Corsair VOID Pro Wireless mamy tutaj jeszcze liczne akcesoria. Wśród nich: bezprzewodowy nadajnik USB, kabel USB do ładowania, pasek do zwijania kabla i instrukcję obsługi. Nie znajdziemy tutaj oprogramowania (do pobrania ze strony producenta) czy też etui do przenoszenia słuchawek.

Spójrzmy jak wygląda sam headset. Został on przygotowany wraz ze współpracą z firmą BMW DesignWorks i różni się od produktów konkurencji. Mamy tutaj raczej stonowany design, w czarno-białej kolorystyce. Klient ma do wyboru także wersję czarną, czaro-czerwoną oraz czarno-żółtą. Zapewne model ten będzie podobał się osobom, które preferują elegancki wygląd i brak agresywnych dodatków.

Opis zacznijmy od pałąka, który jest solidnie wykonany i został wykonany z tworzywa sztucznego. Jest ono matowe, a pod spodem ma metalowy szkielet. Ten zapewnia spory opór, co może nieco zmniejszyć elastyczność pałąka i jego możliwość dopasowania. Regulacja zmiany wielkości słuchawek pracuje bardzo lekko, aż za lekko. Ustawienie ich w żądanej pozycji nie jest wcale tak proste jakby mogło się wydawać. Warto jedna dodać, że sam zakres regulacji jest bardzo szeroki i będą one pasowały praktycznie wszystkim graczom. Pałąk od wewnątrz został obity grubym materiałem, co pozytywnie wpływa na komfort użytkowania.

Słuchawki mają stosunkowo nietypowy kształt, bowiem nie są one tak jak u konkurencji owalne czy okrągłe, ale maj nieregularny, czworokątny kształt. Co istotne są one bardzo wygodne i otaczają całe uszy. Jest to konstrukcja zamknięta, którą wykonano z matowego tworzywa, które jest w białym kolorze, posiada czarne i błyszczące wstawki, a także podświetlane logo Corsaira. Nauszniki znajdują się na metalowych zawiasach, które dają możliwość ich obrotu o 45 stopni. To sprawia, że słuchawki nie uwierają nas, kiedy zawiesimy je na szyi. Pady zrobione są z bardzo miękkiego materiały, który wypełniono pianką. Są przyjemne w dotyku.

Corsair VOID Pro Wireless jak sama nazwa wskazuje to sprzęt bezprzewodowy. Co więcej nawet nie ma możliwości podłączenia go do komputera za pomocą kabla (ani analogowo, ani cyfrowo). Zapewne zapytacie po co w takim razie jest w lewej słuchawce gniazdo microUSB, a więc okazuje się, że służy ono wyłącznie ładowaniu zestawu. Poza tym obok mamy jeszcze mikrofon, przycisk do włączenia słuchawek/mikrofonu, regulację głośności i opcję przełączenia pomiędzy trybami.

Mikrofon został na stałe przymocowany do lewej muszli. Jego pałąk wykonano z miękkiego materiału, który jest także bardzo elastyczny i możemy go ustawić w dowolnej wybranej przez nas pozycji. Sam mikrofon oferuje także automatyczne wyciszenie, które aktywuje się po przesunięciu pałąka do góry. Wtedy też zostaniemy powiadomieni za pomocą włączenia się czerwonej diody. Daje nam ona znać czy nasz głos jest obecnie rejestrowany czy też nie. Mikrofon jest typu kierunkowego i oferuje czułość 38 dB oraz pasmo przenoszenia 10 Hz – 10 kHz.