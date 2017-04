Corsair TX650M – test zasilacza

Komputerowi entuzjaści dokonują wymiany swoich podzespołów komputerowych średnie raz do roku. Nie jest to związane z potrzebą wyższej wydajności, ale potrzebą posiadania topowego sprzętu. Takie osoby nie uznają kompromisów i zawsze stawiają na urządzenia z najwyższej półki wydajnościowej. Warto jednak pamiętać, że nawet najlepsze komponenty potrzebują solidnego zasilacza. Wybór tego typu urządzenia nie jest łatwy, ponieważ na rynku mamy dostępnych dziesiątki propozycji w najróżniejszych cenach. W poniższym artykule przyjrzymy się najnowszemu dziecku marki Corsair o mocy 650 W. Chodzi dokładnie o model TX650M. Jesteście ciekawi jak to PSU wypadło w naszych testach? Zapraszamy do recenzji.