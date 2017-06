Corsair HX750 – recenzja zasilacza

Mieliśmy dosłownie kilka dni, żeby przyjrzeć się bardzo ciekawemu zasilaczowi firmy Corsair z serii HX. Model ten oferuje w pełni modułowe okablowanie, wysoką sprawność (certyfikat 80Plus Platinum) oraz wyłącznie japońskie kondensatory mogące pracować w temperaturze do 105 stopni Celsjusza. Dodatkowo producent zastosował tutaj technologię, która zapewnia zupełnie bezgłośną pacę zasilacza, kiedy ten pracuje pod małym i średnim obciążeniu. Dodatkowo w tym artykule pokażemy Wam nowy zestaw kabli Premium indivudal sleeved PSU, które powinny zadowolić najbardziej wymagających użytkowników. Zapraszamy do lektury.

Corsair HX750 przyjechał do nas zapakowany w ciemne pudełko z żółtymi akcentami. Na froncie poza zdjęciem jednostki znajdujemy także informację o jego mocy, 10 latach gwarancji i certyfikacie 80Plus Platinum. W środku poza samym urządzeniem znajdziemy także instrukcję obsługi, kabel zasilający, śruby montażowe, opaski zaciskowe, informację o gwarancji oraz miękką torbę z kablami modułowymi. Zasilacz został dobrze zabezpieczony na czas transportu – umieszczony jest w grubym kawałku pianki.

Zasilacz został wykonany bardzo starannie i solidnie. Utrzymany jest on w stonowanej kolorystyce, dzięki czemu będzie pasował praktycznie do każdego zestawu. Jego obudowa jest na tyle wytrzymała, że trudno ją zarysować czy zadrapać. Całość ma wymiary 150 x 86 x 180 mm i waży 1,95 kilograma.

Na górze widzimy metalowy grill, za którym umieszczono niepodświetlany wentylator o średnicy 135 mm. Na jego środku mamy logo Corsair. Warto podkreślić, że wentylator pracuje w trybie „Zero RPM”, co oznacza, że nie obraca się przy obciążeniu < 40% z temperaturą do 25 stopni Celsjusza w środku. To w praktyce skutkuje tym, że przy niskim obciążeniu sprzęt pracuje pasywnie i jest bezgłośny. Wentylator oznaczony jest jako NR135P (12 V, 0.22 A) i został oparty o łożysko fluid dynamic bearing.

Z tyłu zasilacza umieszczono złącza zasilania w trzech rzędach. Wszystkie są bardzo dobrze opisane, dzięki czemu unikniemy pomyłki przy podłączaniu. Poza tym widzimy tutaj przełączniki z pojedynczej szyny +12 V na tryb multi. W tym drugim każde złącze posiada ochronę przed nadmiarowym prądem, a limit wynosi dla każdego kabla 40 A. Wydaje nam się, że jednak większość czytelników będzie korzystała z trybu pierwszego, bowiem wtedy zasilacz może dostarczyć 62 A na szynie +12 V przy pełnym obciążeniu.

Jak już wspomnieliśmy mamy tutaj w pełni modularne okablowanie. Oznacza to, że wszystkie kable znajdziemy w etui, wraz z głównym ATX 24 pin. Poza tym mamy tutaj przewody okrągłe (PCIe, CPU), a także płaskie do urządzeń peryferyjnych. W sumie w zestawie znajdziemy następujące kable:

ATX 20+4 pin o długości 610 mm

2x 4+4 EPS o długości 650 mm

2x 6+2 PCIe (2 wtyczki) o długości 775 mm

2x SATA (4 wtyczki kątowe) o długości 800 mm

2x SATA (4 wtyczki) o długości 800 mm

1x Molex (4 wtyczki) o długości 750 mm

1x FDD o długości 101 mm

Jak widzicie mamy tutaj cztery złącza PCIe na dwóch kablach (po 2 na każdym kablu) to z pewnością wystarczająca liczba, chociaż jak ktoś potrzebowałby więcej to już w wersji 850 W mamy 3x 2 wtyczki. Bardzo dobrze, że Corsair przygotował także mieszankę wtyczek SATA w wersji kątowej i prostej. To może pomóc przy podłączaniu poszczególnych podzespołów w obudowie.

Model ten posiada także zabezpieczenia: OVP, UVP, OCP, OPP, SCP i OTP. Po krótce wyjaśnimy Wam te skróty: