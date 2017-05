Corsair Carbide SPEC-04 – test obudowy

Przygotowaliśmy dla Was recenzję jeszcze ciepłej, bo mającej premierę w tym miesiącu obudowy SPEC-04, która należy do serii Carbide. Ta jest najszerszą rodziną Corsaira i zawiera już w sumie około 40 różnych modeli obudów. Model SPEC-04 ma być jednym z tych, które oferują dobry stosunek ceny do jakości i są maksymalnie funkcjonalne. Po pierwszym spojrzeniu na niego mamy wrażenie, że jest to produkt podobny SPEC-ALPHA. Po zapoznaniu się z SPEC-04 bliżej wiemy jednak, że jest to model trochę inny, wyposażony w duże okno, miejsce nawet na pięć wentylatorów 120 mm oraz możliwość wygodnej aranżacji okablowania. Po szczegóły zapraszamy Was do dalszej lektury.

Obudowa Corsair Carbide SPEC-04 przyjechała do nas zapakowana w ekologiczny, jasno-brązowy karton, na którym umieszczono liczne informacje o urządzeniu. Już od początku widzimy, że mamy do czynienia z produktem budżetowym. W środku obudowa zabezpieczona jest za pomocą styropianowych otulin i przeźroczystej folii. Poza nią w komplecie otrzymujemy także instrukcję montażu oraz śrubki, kołki i opaski na kable.

Model SPEC-04 dostępny jest w sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych frontu (szarym, czerwonym i żółtym). My otrzymaliśmy ten pierwszy wariant, który jest najbardziej spokojny i nie rzuca się w oczy tak mocno jak dwa pozostałe. Możliwe jednak, że znajdą się osoby, które w swoim komputerze mają jakieś elementy w kolorze żółtym czy czerwonym, lub tak podświetlane. Te będą wtedy widoczne przez okno w panelu bocznym i mogą idealnie pasować do takiego wykończenia frontowego panelu. Przód obudowy w przeważającej części wykonany jest z siatki typu mesh, która ma zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. O dziwo jedyny zainstalowany tutaj fabrycznie wentylator 120 mm jest właśnie na froncie na nie z tyłu. To dosyć dziwne i na pewno nie najlepsze rozwiązanie. Dodajmy, że posiada on podświetlenie diodami LED, które będzie widoczne przez siatkę. To właśnie ten czynnik mógł zdecydować o tym, że Corsair przykręcił śmigło z przodu. Na dole mamy namalowane logo producenta.

Na górze przygotowano miejsce na dwa opcjonalne wentylatory 120 mm. Z przodu także możemy dołożyć jeszcze jedną jednostkę o tej samej średnicy.

Oba panele boczne robią dobre wrażenie. Ten roboczy wyposażono w duże okno wykonane z pleksi, przez które możemy oglądać podzespoły swojego komputera. Drugi jest znacząco wypukły, co ma na celu ułatwienie schowania okablowania. Przykręcamy go za pomocą dwóch szybkośrubek z tyłu. Również po tej stronie Corsair Carbide SPEC-04 mamy panel I/O. Znajduje się on blisko przedniej krawędzi, na górze i oferuje przycisk power, port USB 3.0, port USB 2.0, dwa gniazda audio (słuchawkowe i mikrofonowe), diodę LED oraz przycisk reset.

Tył urządzenia jest raczej standardowy. Na górze mamy miejsce na panel I/O płyty głównej, wentylator wyciągowy, a niżej siedem slotów na karty rozszerzeń (przykręcanych, osłoniętymi śrubkami) oraz lukę na zasilacz na dole.

Na spodzie obudowy widzimy cztery sporej wielkości nóżki, które zakończono gumowymi podkładkami. Te mają na celu eliminować przenoszenie drgań, a także sprawić, że obudowa będzie stabilnie stała na biurku. Pod zasilaczem mamy łatwo wyjmowany filtr przeciwkurzowy. Nie przewidziano tutaj miejsca na opcjonalne wentylatory.