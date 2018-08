CoolerMaster MasterBox Lite 5 – recenzja obudowy

Firma Cooler Master dostarczyła do naszej redakcji jedną ze swoich tańszych obudów komputerowych. Byliśmy bardzo ciekawi czy sprzęt za około 170 złotych jest w stanie zapewnić odpowiednią funkcjonalność. Spodziewaliśmy się, że pomimo niskiej ceny jakość wykonania nie będzie specjalnie odbiegać od tego, do czego CM nas przyzwyczaił. Oglądając w sieci pierwsze zdjęcie mieliśmy naprawdę spore nadzieje odnośnie tego produktu. Czy rzeczywiście MasterBox Lite 5 to sprzęt solidnie wykonany o przyjemnym designu? Sprawdziliśmy to. Zapraszamy do lektury.

Obudowa przyjechała do nas zapakowana w najprostsze pudło, na którym są szkice prezentujące ogólny kształt urządzenia. Na odwrocie znajdujemy krótki opis w kilku językach. Po bokach znalazły się wycięcia, które ułatwiają przenoszenie kartonu. Z drugiej strony warto podkreślić, że całość jest dosyć lekka, chociaż dokładnej wagi producent nie podał.

W środku sprzęt jest rzeczywiście dobrze zabezpieczony za pomocą styropianu i folii. Wymiary MasterBox Lite 5 to 468,8 x 220 x 454,5 mm. Już przy pierwszym kontakcie widzimy, że obudowa wygląda naprawdę ładnie – design jest minimalistyczny, ale bardzo elegancki. Oczywiście nie znajdziemy tutaj paneli z hartowanego szkła, ale pamiętajmy, że to budżetowa konstrukcja, na którą ma być stać większość graczy.

Panel roboczy jest przeźroczysty i został wykonany z pleksi. Dzięki niemu będziemy mogli pokazać wnętrze naszego komputera. Całość jest nieco przyciemniona, więc podświetlenie w środku będzie słabiej świeciło.

Również front został wykonany z przyciemnionego plastiku przez który widać wnętrze obudowy. Ma on kanciaste kształty, a na środku umieszczono logo Cooler Mastera. Oczywiście nie ma problemu, żeby go zdjąć i mieć dostęp do wolnych pozycji na opcjonalne wentylatory. Spójrzmy jeszcze na górę, gdzie zamontowano panel I/O, który oferuje przycisk reset, gniazdo mikrofonowe, gniazdo słuchawkowe, przycisk power oraz dwa porty USB 3.0. Jest on pochylony w dół względem górnej ścianki, co ma ułatwić dostęp do portów i złączy. Oczywiście nie zabrakło diod informujących o pracy dysku i stanie zasilania.

Górna powierzchnia obudowy MasterBox Lite 5 jest płaska. Nie znajdziemy tam żadnego wentylatora czy filtru przeciwkurzowego. To coraz rzadziej spotykane podejście. Lewy bok urządzenia także wykonany jest z litej blachy. Dobrze, że panel znajduje się w odpowiedniej odległości od tacki płyty głównej (co pokażemy później), bowiem mamy dzięki temu sporo miejsca na ułożenie kabli w środku.

Tył obudowy Cooler Master jest standardowy. Na górze mamy wentylator wyciągowy 120 mm, który jest jednym śmigłem, które producent zainstalował w tym modelu. To także mniej niż u konkurencji, bowiem najczęściej są to dwa lub trzy wentylator. Dalej widzimy miejsce na panel I/O płyty głównej, a pod nim miejsce na zaślepki gniazd rozszerzeń. Jest ich siedem i są mocowane za pomocą śrub. Na samym dole widzimy slot na zasilacz. Pod nim nie zabrakło filtru przeciwkurzowego, który możemy łatwo wyjąć i wyczyścić.

Obudowa stoi na czterech nóżkach, które mają około 20 mm wysokości i posiadają gumowe podkładki, który zadaniem jest amortyzowanie drgań, a także zapobieganie przesuwania się sprzętu po biurku. Miejmy także na uwadze, że dzięki temu zasilacz nie będzie miał problemu ze swobodnym zasysaniem zimnego powietrza.