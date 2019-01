Cooler Master MH752 – recenzja słuchawek

Sprawdziliśmy czym charakteryzują się najnowsze słuchawki marki Cooler Master wyposażone w przetworniki neodymowe 40 mm i dookólny mikrofon. Model MH752 oferuje połączenie dźwięku virtual 7.1 oraz swobody połączenia za pomocą złącza 3,5 mm jack, a także USB dla konsol i urządzeń mobilnych. Posiadają one wysokiej jakości komponenty, co ma zapewnić długie użytkowanie. Jeżeli jesteście ciekawi jak te rozwiązania sprawdzają się w praktyce to zapraszamy do lektury!

Sprzęt przyjechał do nas zapakowany w duże pudło w kolorze czarno-fioletowym, na którym znajdziemy duże zdjęcie słuchawek, a z tyłu ich opis w kilku językach. W środku wszystko jest prawidłowo zapakowane i dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniem. Otwierając je mamy nieodparte wrażenie, że jest to produkt z kategorii premium. W komplecie znajdujemy aksamitne etui do przenoszenia słuchawek, kabel audio 3,5 mm do 3,5 mm służący do podłączenia zestawy słuchawkowego z przetwornikiem DAC lub innym wejściem audio 3,5 mm.

Pod względem designu prezentują się one prosto. Konstrukcja jest solidna i wszystkie elementy są prawidłowo spasowane. Mamy tutaj aluminiowy kabłąk, który połączony jest bezpośrednio z nausznikami. Te poruszają się w dwóch płaszczyznach, co oznacza, że możemy nimi obracać. To może wpływać bardzo pozytywnie na wygodę ich użytkowania. Zastosowano tutaj pałąka, pod którym umieszczono gąbkę, którą obito materiałem skóropodobnym. To ona zmniejsza nacisk na głowę i zapewnia większy komfort użytkowani.

Poduszki na nausznikach są duże i miękkie, a ich kształt bardzo uniwersalny. Nawet po kilku godzinach korzystania z MH752 nie odczuwaliśmy zmęczenia, ani nacisku po wewnętrznej stronie małżowiny (głębokość nauszników jest odpowiednia). Skóropodobne wykończenie dobrze pokrywa nasze ucho i dobrze izoluje dźwięki z otoczenia. Nie deformuje się i zapewnia całkiem dobry przepływ powietrza. Na lewym nauszniku mamy miejsce na podłączenie kabla audio 3,5 mm a także mikrofonu.

Słuchawki posiadają 1,5 metrowy, czarny kabel USB, który został dobrze zabezpieczony przed przecieraniem się. Na nim umieszczono sporej wielkości pilot, za pomocą którego możemy dokonywać regulacji dźwięku bez wchodzenia do oprogramowania. Mamy tutaj głośność, obsługę mikrofonu i aktywację trybu 7.1). Z drugiej strony znajduje się klips, do przypięcia do ubrania. Dodajmy, że w tym samym miejscu mamy wzmacniacz. Jeżeli będziemy chcieli podłączyć inne urządzenie niż USB np. smartfona czy konsolę Xbox One, to możemy go odłączyć i użyć złącza 3,5 mm. Właśnie wzmacniacz różni model MH752 od MH751, więc jeżeli go nie potrzebujesz to możesz zaoszczędzić około 80 złotych kupując model MH751.

Słuchawki Cooler Master wykonane są w większości z plastiku, ale jest on dobrej jakości. Podczas obracania nauszników nie usłyszymy skrzypienia czy piszczenia, a pałąk rozszerza się bez używania dużej siły. Całość jest bardzo lekka.

Testowane przez nas słuchawki posiadają przetworniki 40 mm o czułości 20-20000 Hz, czyli pełen standard w obecnych czasach. Dodatkowo oferują one impedancję 26 omów. Model ten gra naprawdę głośno, a także oferuje zabezpieczenie przed nagłymi wzrostami napięcia elektrycznego. Jak już wspomnieliśmy mamy tutaj obsługę wirtualizacji dźwięku w systemie 7.1.

Mikrofon jest tutaj odpinany i bardzo elastyczny, co uznajmy za sporą zaletę. Możemy wygodnie dostosować jego pozycję do naszych preferencji – zarówno podczas grania, jak i rozmów. Zgodnie ze specyfikacją jest on dookólny i jego czułość wynosi -42 dB. Reaguje on na pasmo dźwięku 100-10000 Hz.