Cooler Master MH703 – rzut oka na słuchawki

Kolejny ciekawy, nowy produkt o Cooler Mastera trafił do naszej redakcji. Mowa tutaj o dokanałowych słuchawkach o oznaczeniu MH703. Jest to sprzęt dedykowany dla graczy, który podłączymy nie tylko do peceta, ale także konsol na czele z Nintendo Switch. Producent wycenił ten produkt na około 180 złotych, co nie jest wcale niską ceną, dlatego tym bardziej nasze oczekiwania są duże. Jeżeli również jesteście ciekawi jak model MH703 sprawdza się w praktyce i czy rzeczywiście 10 mm membrany będą w stanie podołać rozbudowanemu dźwiękowi z gier wideo to zapraszamy do lektury!

Słuchawki zostały zapakowane w szaro-czarno-fioletowe pudełko, które jest bardzo kompaktowych rozmiarów. Możemy uchylić przednią ściankę i zobaczyć jak sprzęt prezentuje się w realnych rozmiarach przez przeźroczystą powierzchnię. W komplecie znajdujemy nie tylko MH703, ale również bardzo stylowe etui, instrukcję obsługi, wymienne nakładki i przejściówkę z czterobiegunowego jacka do dwóch trzybiegunowych. Trzeba przyznać, że zestaw jest bardzo bogaty i znajdujemy w nim wszystko co niezbędne.

MH703 od Cooler Mastera nie wyróżniają się specjalnie pod kątem wyglądu. Są raczej minimalistyczne nie rzucają się specjalnie w oczy. Spodobają się osobom, które cenią sobie klasyczny wygląd. Głównym elementem są oczywiście dokanałowe słuchawki, które zrobione są z aluminium. Widzimy na nich ładne logo producenta. Na tulejach mamy gumowe nasadki, które służą połączeniu przewodu. Na końcówkach mamy gumowe nakładki, które możemy wymienić na inne, które jak już wspomnieliśmy są w zestawie.

Bardzo dobre wrażenie robi kabel, który jest cienki, ale przy tym wytrzymały. Został wykonany z materiałowego oplotu, dzięki czemu podczas testów pozostał nienaruszony. Nie mamy do niego żadnych zastrzeżeń. Ważnym aspektem jest także to, że nie jest podatny na plątanie. Na kablu (od prawej słuchawki) mamy niewielki pilot, którym możemy np. odbierać połączenia, kiedy słuchawki są podpięte do telefonu czy też zatrzymać odtwarzanie muzyki czy zmienić utwór na kolejny/poprzedni. Sam kontroler wykonany został z błyszczącego plastiku, co trochę nie pasuje do reszty, aczkolwiek jest on na tyle mały, że nie rzuca się specjalnie w oczy.

MH703 zapewniają całkiem niezły dźwięk na różnych platformach, dzięki zastosowaniu powszechnego złącza 3.5 jack. Słuchawki są kompatybilne nie tylko z komputerem, ale także konsolą Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4 oraz z urządzeniami mobilnymi. Jakość dźwięku jest zadowalająca. 10 mm głośniki neodymowe radzą sobie całkiem dobrze. Separacja instrumentów i wykreowana przestrzeń są niezłe. Tony niskie brzmiały dosyć dynamicznie, bas był krótki i sprężysty. Średnica nie jest przejaskrawiona i brzmi dosyć naturalnie. Testy prowadziliśmy głównie w grach typu Battlefield V i Unreal Tournament. Nie mieliśmy tam problemów z odpowiednim określeniem kierunku z którego nadciąga przeciwnik.

Wbudowany mikrofon sprawdza się tak, jak przystało na sprzęt tej klasy. Dźwięk, który dociera do rozmówcy nie jest krystalicznie czysty, ale zupełnie zrozumiały. W związku z tym sprawdzi się on wśród graczy. Gorzej może być kiedy będziemy rozmawiali w pociągu lub na świeżym powietrzu, wtedy mogą pojawić się lekkie problemy.

Naszym zdaniem MH703 to solidny produkt, który jest warty około 180 złotych, chociaż w tej kategorii cenowej jest rzeczywiście bardzo dużo innych, ciekawych urządzeń, które są godną konkurencją do nowego sprzętu Cooler Mastera. Największą zaletą tytułowego modelu jest zgodność praktycznie ze wszystkimi urządzeniami – od komputerów, przez konsole, aż po sprzęt mobilny. Istotna jest obecność solidnego etui, które przyda nam się podczas podróży. Zmieścimy do niego nie tylko same MH703, ale też wymienne nasadki douszne. Jakość wykonania słuchawek stoi na bardzo wysokim poziomie i pod tym względem nie mamy żadnych zastrzeżeń. Jedynie nasze wątpliwości budzi błyszczący kontroler na kablu, który nie do końca pasuje do całości. Jakość dźwięku, jego brzmienie i szczegółowość są odpowiednie dla tego przedziału cenowego i w tym wypadku MH703 nas nie zawiodły.