Cooler Master MH670 – recenzja słuchawek

Szukasz słuchawek bezprzewodowych, które wykorzystują najnowsze rozwiązania i zapewniają nie tylko doskonały dźwięk, ale i także bardzo wysoką ergonomię? Cooler Master gwarantuje, że właśnie takim produktem są MH670, które zostały stworzone z myślą o graczach ceniących sobie najwyższą jakość. Model ten zapewnia bezprzewodową komunikację z komputerem, a także może być wykorzystany z konsolami PlayStation 4 lub Xbox One S. Nie ma także problemu, żeby korzystać z nich w wersji przewodowej. Jeżeli jesteście ciekawi jak model ten sprawdził się w praktyce to zapraszam do lektury.

Słuchawki przyjechały do nas w zacnie prezentującym się czarno-fioletowym pudełko na którego froncie umieszczono zdjęcie urządzenia, a także wymieniono najważniejsze jego cechy. Producent podkreśla tutaj zastosowanie komunikacji przewodowej z wykorzystaniem pasma 2.4 GHz, wysokiego komfortu użytkowania, a także łatwej obsługi urządzenia. W komplecie poza samymi MH670 znajdujemy również nadajnik 2.4 GHz pod USB typu A, przejściówkę z USB typu A na typ C, miękkie etui ochronne, przewód mini jack 2x 3,5 mm (4-polowy) o długości ok. 1.5 metra oraz przewód do ładowania akumulatora (micro USB – USB typu A).

Do wykonania słuchawek użyto plastiku wysokiej jakości o matowej powierzchni. Jest on bardzo solidny. O dziwo nie ma tutaj żadnych świecących elementów. Poduszki możemy zdjąć i wymienić na inne, kiedy zajdzie taka potrzeba. Są one zupełnie standardowe i zakładane w klasyczny sposób. Pałąk łączący obie muszle wykonano z metalu, a jego wielkość możemy regulować skokowo z obu stron. Dzięki temu MH670 sprawdzą się wśród osób z małą i dużą głową.

Zauważmy, że lewa słuchawka oferuje złącze mikrofonowe 3,5 mm, wejście słuchawkowe 3,5 mm, potencjometr do regulacji głośności, a także przycisk do wyciszenia mikrofonu. Za to na prawej słuchawce mamy przycisk power, złącze micro USB do ładowania wbudowanej baterii i przycisk do aktywowania trybu 7.1 (dźwięk przestrzenny). Również tutaj widzimy diodę LED, która informuje nas o tym w jakim stanie są obecnie słuchawki (parowanie, ładowanie, włączone). Kiedy MH670 działają w trybie bezprzewodowym to dioda ta mruga w kolorze zielonym lub zielono-czerwonym, co oznacza, że mikrofon jest wyłączony. Niestety światło to jest dosyć mocne i przy pełnej ciemności może nam przeszkadzać.

Po podłączeniu MH670 do peceta musimy zainstalować sterowniki, co da nam pewność, że będziemy mogli wykorzystać w pełni ich możliwości. Są one jednak zapisane na odbiorniku USB, więc nie musimy nawet niczego pobierać z sieci. Jeżeli ktoś jednak oczekuje dodatkowego oprogramowania to warto sięgnąć po MasterPlus. W trakcie testów nie odnotowaliśmy żadnych opóźnień w przesyłaniu dźwięku bezprzewodowo. Mamy na myśli to, że oddając strzał na komputerze to w tej samej chwili jest to słyszane w słuchawkach. Synchronizacja jest idealna.

Wszelkie ustawienia możemy zmieniać we wspomnianej aplikacji, jednak opcji nie ma zbyt dużo. Znajdziemy tutaj korektor dźwięku oraz regulację tonów niskich i wysokich. Do tego mamy cyfrową regulację głośności zarówno słuchawek, jak i mikrofonu. Możemy zapisywać własne ustawienia profili. Druga zakładka dotyczy wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1. Tutaj możemy dokładnie określić nawet odległość każdego z wirtualnych głośników od naszej głowy. Trzeba też w tym miejscu podkreślić, że funkcja ta robi różnicę i daje nam fajne efekty. Nie jest to na pewno rozwiązanie dla osób słuchających muzyki, ale w niektórych grach warto z niego skorzystać.

Jeżeli chodzi o zasięg słuchawek Cooler Mastera to możemy tutaj oczekiwać około 10 metrów od nadajnika. Po przekroczeniu tej odległości sprzęt nadal jest połączony, ale zdarzają się drobne szumy i przerwy. Jeszcze kwestia długości pracy na jednym ładowaniu. MH670 mogą grać nawet do 24 godzin jeżeli głośność będzie w granicach 50%. To świetny wynik, który w praktyce oznacza ładowanie ich co kilka dni (jak używamy ich po kilka godzin na dzień).

Warto wspomnieć także o bardzo dobrym wytłumieniu, które MH670 zawdzięczają swojej wokółusznej budowie i zamkniętej konstrukcji. Mają one głębokość około 23 mm, a na dni umieszczono miękką piankę z siateczką na której nadrukowano oznaczenia L/R. To znane i sprawdzone rozwiązanie, które sprawia, że nie będziemy słyszeli dźwięków dochodzących z zewnątrz. Zastosowane tutaj pady są bardzo miękkie i grube, co sprawia, że wygodnie leżą na naszej głowie. Podobnie jest z materiałem na pałąku, który w żaden sposób nie uciska. Zastosowano tutaj syntetyczną skórę, która jest przyjemna w dotyku.

Kolejną istotną cechą jest możliwość obracania muszli, przez co możemy je ustawić płasko i np. nosić słuchawki zawieszone na szyi bez uciskania. Warto też dodać, że w górnej części ich obudowy mamy drobne otwory, które sprawiają, że uzyskujemy bardziej wyraziste brzmienie niskich tonów.

Warto powiedzieć sobie także kilka słów o odłączanym mikrofonie, który został umieszczony na końcu 15 cm ramienia, które jest bardzo giętkie. Producent nie użył tutaj zabezpieczenia z gąbki. I tu ważna uwaga – przy połączeniu bezprzewodowym mikrofon działa nieco gorzej niż z wykorzystaniem kabla.

Słuchawki testowaliśmy nie tylko z komputerem, ale także z konsolą PS4 Pro. Tutaj również nie napotkaliśmy żadnych problemów. Po podłączeniu ich do urządzenia zostały od razu wykryte i skonfigurowane. Mikrofon działał bez żadnych dodatkowych ustawień, a my mogliśmy sprawdzić stan naładowania wbudowanego akumulatora.

Jakość dźwięku to jedna z najważniejszych kwestii w przypadku słuchawek, tym bardziej takich, które kosztują około 500 złotych. Tutaj nie będziemy rozczarowani, ponieważ zarówno w trybie przewodowym, jak i bez użycia kabli moc dźwięku i jego głośność jest wystarczająca. Brzmienie należy do tych bardziej szczegółowych.

Jeżeli jednak jesteś audiofilem, to zapewne zauważysz różnicę podczas odsłuchu z zastosowaniem przewodu mini jack 3,5 mm. Uzyskamy dzięki temu nieco czystszy dźwięk, a także większą szczegółowość w przypadku tonów średnich i wysokich. Ale to dotyczy wyłącznie muzyki, bowiem w grach nie odczułem żadnej różnicy pomiędzy połączeniem bezprzewodowym, a z wykorzystaniem kabla. To sprawia, że mamy do czynienia z modelem uniwersalnym, który sprawdzi się w różnych sytuacjach. Do tego to naprawdę wygodne słuchawki. Przy wielu godzinach testowania ich nie odczuwaliśmy żadnego zmęczenia uszu czy też głowy. To głównie zasługa dużych i miękkich poduszek.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniego sprzętu do gier okazuje się znacznie trudniejszy niż podejrzewamy. Obecnie na rynku mamy bardzo dużo dostępnych urządzeń, które nieznacznie różnią się od siebie. Słuchawki to jednak jedna z najważniejszych broni dobrego gracza. Ten, kto spróbował już sprzętu o lepszych parametrach czy większych możliwościach nigdy nie będzie chciał zrobić kroku w tył. W końcu spędzamy z nimi po kilka godzin dziennie, co w perspektywie roku czy nawet lat daje nam olbrzymi okres czasu. Więc czemu mielibyśmy korzystać z niewłaściwego sprzętu? MH670 pomimo, że są dedykowane do gier to sprawdziły się także przy odsłuchu muzyki oraz rozmowie. Ich największą zaletą jest bezprzewodowa komunikacja, dzięki czemu nie musimy się ograniczać. Do tego zapewniają wysoki komfort użytkowania i świetną izolację od dźwięków z zewnątrz. Są na tyle uniwersalne, że współpracują także z konsolami Microsoftu i Sony, a ich czas pracy na baterii to około doby. Przejdźmy jeszcze do ceny, która obecnie wynosi około 500 złotych. To na pewno sporo, ale kiedy weźmiemy te wszystkie wymienione wyżej aspekty pod uwagę to może się okazać, że to będą bardzo dobrze wydane pieniądze. My niesamowicie polubiliśmy MH670 i nie zamienilibyśmy ich na żaden inny model.