Cooler Master MasterLiquid Maker 92 – test chłodzenia

Firma Cooler Master, która od lat zajmuje się produkcją urządzeń peryferyjnych, zasilaczy, obudów i chłodzenia komputerowego dostarczyła do naszej redakcji swój unikalny model coolera o nazwie MasterLiquid Maker 92, który wyposażony jest w dwa wentylatory. Jest to rozwiązanie All in One, gdzie jednak radiator i wentylatory są zamontowane tak samo, jak w przypadku coolera klasy tower. To sprawia, że produkt jest niesamowicie interesujący i budzi wiele emocji. Jeżeli jesteście ciekawi jak tego typu rozwiązanie AiO sprawdza się w praktyce to zapraszamy Was do lektury recenzji tego chłodzenia.