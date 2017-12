Cooler Master MasterCase H500P – test obudowy

Firma Cooler Master pod koniec roku wprowadziła na rynek nowy model obudowy komputerowej MasterCase H500P, która wyróżniać ma się na tle konkurencji dwoma wentylatorami 200 mm z przodu, wielobarwnym podświetleniem RGB oraz hartowanym szkłem. Urządzenie zadebiutowało na naszym rynku w cenie około 650 złotych, co jest dosyć znaczącą kwotą. Jesteśmy ciekawi czy rzeczywiście warto aż tyle wydać na najnowszą obudowę Cooler Mastera. Odpowiedź spróbowaliśmy uzyskać testując ten model. Zapraszamy do lektury.

Najnowsza obudowa Cooler Matera przyjechała do nas zapakowana w duży, kolorowy karton, z którego możemy uzyskać kilka podstawowych informacji na temat urządzenia. Producent ten wpadł także na doskonały pomysł jeżeli chodzi o pakowanie, bowiem MasterCase H500P poza tym, że jest w pudle to jest także w torbie z uszami, dzięki której wyjmiemy ją bardzo łatwo z kartonu, bez zadrapań na obudowie i na stole. Dodatkowo, kiedy mielibyśmy potrzebę ponownego spakowania obudowy do pudła to pójdzie nam to zdecydowanie łatwiej. W komplecie są także liczne akcesoria, jak śrubki, opaski zaciskowe, instrukcję, ściereczkę, przejściówkę z 3-pin na molex i inne drobiazgi.

Nowa obudowa MasterCase H500P wygląda zupełnie inaczej niż jej poprzednicy, możliwe, że właśnie dlatego producent usunąć HAF z nazwy. Sama koncepcja została jednak dosyć mocno przejęta z innych znanych obudów. Najbardziej w oczy rzuca się jej front, który jest lekko zakrzywiony i wykonany z przeźroczystego materiału sztucznego, a za nim widać dwa ogromne wentylatory, które na pierwszy rzut oka przypominają nam silniki turbinowe. Mogą one pracować z prędkością obrotową do 800 RPM. Możemy je w razie potrzeby wymienić na trzy śmigła 12/140 mm. Po bokach mamy kratki, za którymi znajduje się filtr przeciwkurzowy. Jak widzicie nie ma tutaj miejsca na żadne urządzenia 5,25 cala, od których powoli się odchodzi. Dobrze, że producent nie zrezygnował z użytecznego panelu I/O, który oferuje dwa złącza USB 3.0, dwa USB 2.0, wejście na mikrofon oraz wyjście na słuchawki.

Cała konstrukcja ma wymiary 544 x 242 x 542 mm i zmieścimy w niej płyty główne w rozmiarze Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX. Mamy tutaj bardzo dużo przeźroczystych powierzchni, które w połączeniu z podświetlanymi wentylatorami zapewniają niesamowite wrażenia wizualne. Warto pamiętać, że podświetlenie zadziała tylko w przypadku posiadaczy płyt głównych z obsługą Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync czy ASRock RGB LED. Jest to spowodowane tym, że H500P nie posiada zewnętrznego kontrolera podświetlenia.

Na górze mamy bardzo duże okno, które zostało także wykonane z tworzywa sztucznego. Nie ma problemu z szybkim usunięciem tego panelu – trzyma się on bardzo słabo przez co może nam się to zdarzyć nawet przypadkiem. Po bokach widzimy kolejne otwory wentylacyjne, które posiadają filtr przeciwkurzowy. Na górze przygotowano miejsce na trzy śmigłą 120/140 mm lub 2x 200 mm.

Lewy panel jest wykonany ze szkła hartowanego. Co ciekawe został on zamocowany za pomocą zaledwie jednej śruby. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze i umożliwia szybkie otworzenie obudowy. Z prawej strony MasterCase H500P mamy lity kawałek blachy, który montowany jest za pomocą szybkośrubek, czyli standard. Blacha nie należy do najgrubszych.

Tył modelu MasterCase H500P to rozwiązanie standardowe. Kolejno, od dołu mamy miejsce na zasilacz, siedem poziomych gniazd na karty rozszerzeń, dwie pionowe zaślepki PCI mocowane na szybkośrubki i wentylator wyciągowy 140 mm o prędkości obrotowej 1200 RPM. Ten ostatni zawsze możemy wymienić na inną jednostkę 120/140 mm, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Cała konstrukcja spoczywa na czterech nóżkach, które wyłożone są gumą. Dzięki temu całość stoi bardzo stabilnie i nie przesunie się przy wkładaniu pendriva do portu USB. Jest tutaj obecny także łatwy w czyszczeniu filtr przeciwkurzowy pod zasilaczem.