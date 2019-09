Cooler Master MasterBox MS600 – rzut oka na obudowę

Szukasz prostej i eleganckiej obudowy w niewygórowanej cenie? Cooler Master ma coś co może Cię zainteresować. Mowa tutaj o nowej obudowie z rodziny MasterBox, która została oznaczona jako MS600. Zapewnia ona gładki panel z przodu, hartowane szkło na boku oraz jeden preinstalowany wentylator z tyłu. Sprzęt ten dedykowany jest także zwolennikom chłodzenia wodnego, bowiem zmieścimy tutaj radiatory 240 i 120 mm. Nie będzie także problemu z wysokim coolerem czy długą kartą graficzną. Obecnie model ten kosztuje w sklepach około 219 złotych. To niedużo. Czy warto? Sprawdziliśmy to.

Obudowa marki CM przyjechała do nas zapakowana w zwykły karton bez żadnych kolorowych dodatków. W środku całość, jak już się do tego przyzwyczailiśmy jest dobrze zapakowana i odpowiednio chroni sprzęt przed uszkodzeniem. Warto od razu sprawdzić co otrzymujemy poza samą skrzynką, a jest to skromny zestaw akcesoriów (instrukcja, śrubki, opaski zaciskowe).

Pierwszym elementem, który od razu rzuca się w oczy po wyjęciu z pudła jest połączenie frontu z topem. W praktyce jest to jeden element, odpowiednio zagięty. Wygląda to naprawdę dobrze, a wykonane zostało z tworzywa sztucznego. W dolnej części frontu mamy logo producenta, a na przodzie topu umieszczono przycisk reset, wejście i wyjście audio, przycisk power, dwa porty USB 3.0 oraz diodę LED.

Po bokach frontu znajdujemy drobne otwory wentylacyjne, dzięki którym przepływ powietrza powinien być znacznie lepszy, niż miałoby to miejsce w przypadku litego przodu. Dodajmy, że są tutaj dwa miejsca na wentylatory 120 lub 140 mm. Niestety nie znajdziemy ani jednej wolnej pozycji na górze.

Na lewym boku Cooler Master zastosował szkło hartowane, które przykręcone jest za pomocą szybkośrubek. Z drugiej strony mamy kawałek, cienkiej, litej blachy, którą także przymocowano dwoma szybkośrubkami.

Tył to zupełnie standardowe ułożenie. Na dole mamy miejsce na zasilacz, nad nim siedem slotów na karty rozszerzeń, nad nimi wentylator wyciągowy 120 mm (preinstalowany) o prędkości 1200 RPM, który podłączamy do płyty głównej za pomocą złącz 3-pin.

Spójrzmy na spód modelu MS600, gdzie zobaczymy mały filtr przeciwkurzowy pod zasilaczem, który nie jest jednak najwygodniejszy w wyjmowaniu i czyszczeniu. Cała konstrukcja stoi na czterech nóżkach, które mają gumowe podkładki, dzięki którym sprzęt nie będzie przesuwał się po powierzchni biurka.

Spojrzymy do środka najnowsze obudowy Cooler Mastera. Wnętrze zostało podzielone na dwie komory. Pierwsza z nich, czyli dolna (piwnica) jest miejscem, gdzie ukryjemy zasilacz, kable oraz nośniki 2,5 cala. Druga, główna strefa to miejsce przeznaczone na płytę główną, chłodzenie, kartę graficzną, a także dodatkowe dyski. Warto zwrócić uwagę na spory otwór w tacy płyty głównej, który pozwala nam na montaż/zmianę coolera na procesorze bez wyjmowania innych podzespołów. Poza tym w tacy jest kilka dodatkowych otworów, które pozwolą nam na aranżacje okablowania. Dzięki temu będziemy mogli dłuższe lub nieużywane wiązki ukryć z tyłu, a przez okno ze szkła hartowanego nie będą one widoczne. To sprawi, że w środku zapanuje porządek. Miejsca za tacką nie ma jednak zbyt dużo, więc ich ułożenie zajmie trochę czasu.

Model MS600 sprawdzi się wśród osób, które preferują wydajny zestaw komputerowy, ponieważ jest tutaj wystarczająco dużo przestrzeni na długie karty graficzne (do 400 mm) oraz wysokie schładzacze procesora (do 160 mm). Na tym jednak nie koniec, bowiem w piwnicy przygotowano 180 mm miejsca na zasilacz, który umieszczamy na czterech podkładkach antywibracyjnych, dzięki czemu drgania nie są przenoszone. Następnie obok mamy miejsce na dwa dyski 3,5 lub 2,5 cala. Nośniki te umieszczamy na sankach wykonanych z plastiku, które wsuwamy do metalowej klatki. Sposób instalacji jest beznarzędziowy.

Wspomnieliśmy we wstępnie, że jest to obudowa odpowiednia dla chłodzenia wodnego. I rzeczywiście MS600 pozwala na zamontowanie chłodnicy w rozmiarze 120/140/240 mm z przodu oraz 120 mm z tyłu. Nie znajdziemy tutaj miejsca na radiator 360 mm, ani też żadnej wolnej pozycji na górze (przypomnijmy – jest tam lita blacha, brak otworów i filtrów).

Ogólnie montaż poszczególnych elementów przebiega bardzo sprawnie. Jest dużo miejsca, dzięki czemu można z łatwością dokręcić wszystkie śrubki. Warto dodać, że przydałoby się tutaj dodatkowe chłodzenie, bowiem pojedyncze śmigło z tyłu nie zapewni odpowiedniej cyrkulacji wraz z niewielkimi otworami z przodu. 1200 RPM to sporo, więc wentylator od CM jest niestety słyszalny.

Całość ma wymiary 460 x 213 x 446 mm i pozwala na umieszczenie w środku płyty głównej mini-ITX, micro-ATX lub ATX. Producent nie przewidział miejsca na żaden napęd optyczny 5,25 cala, ale to staje się powoli standardem.

Podsumowanie

Zacznijmy od tego, że MS600 kosztuje zaledwie 219 złotych, czyli jest modelem budżetowym. Przez ten pryzmat należałoby podsumować nasz przegląd. Dostajemy całkiem dobrze wykonany produkt, o pojemnym wnętrzu i funkcjonalnym panelu I/O na górze. Niestety jest to także sprzęt, który nie zapewnia odpowiedniej cyrkulacji powietrza. To wszystko z uwagi na brak zainstalowanych śmigieł z przodu oraz jakiejś przewiewnej powierzchni typu mesh. Warto jednak podkreślić, że design i łatwość montażu są na najwyższym poziomie. Jeżeli więc szukacie niezłej obudowy za dwie stówki, a MS600 przypadła Wam do gustu to nie ma się nad czym zastanawiać – stosunek ceny do jakości jest bardzo dobry. Kupujący ma do wyboru białą lub srebrną wersję kolorystyczną.