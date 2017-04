Cooler Master MasterBox 5T – test obudowy

Jeden z najbardziej renomowanych producentów urządzeń dla graczy, firma Cooler Master poszerzyła swoją serię obudów MasterBox o nowy model, który jest rozbudowaną wersją MasterBox 5. Zmieniono tutaj stylistykę, co zaowocowało czarno-czerwoną kolorystyką. Postawiono tutaj przede wszystkim na przestronne wnętrze, co zaowocowało możliwością montażu wysokich coolerów, długich kart graficznych oraz pokaźnej ilości miejsca na kable. W komplecie, tak samo jak było to w wersji podstawowej znajdziemy tylko jeden wentylator 120 mm na froncie i z tyłu. Możliwości rozbudowy jest jednak całe mnóstwo. Jeżeli jesteście zainteresowani tą konstrukcją to zapraszamy Was do dalszej lektury.