Bloody M615 – test słuchawek

Dzisiaj bierzemy na warsztat słuchawki marki A4Tech/Bloody, które zostały stworzone z myślą o jak najlepszym dźwięku. Producent postawił w tym modelu na najnowsze technologie nie zapominając o podobno wysokiej jakości wykonania i nowoczesnym wyglądzie. Głównie interesuje nas technologia M.O.C.I. (Mycelium of Carbon IT), dzięki której membrany tutaj mają zapewnić świetne brzmienie. Dodatkowo model ten wyposażono w mikrofon, dzięki czemu nadadzą się one do rozmów z członkami drużyny, ale także do Skype. Jeżeli jesteście ciekawi jak się je używa, czy nie powinniśmy obawiać się o ból głowy i w jakich warunkach sprawdzają się najlepiej to zapraszamy Was do lektury.

Słuchawki przyjechały do nas w dużym, czarnym pudełku.W zestawie z tym modelem mamy przejściówkę Jack 3,5 mm 4-pin do 2x 3,5 mm stereo + mikrofon, dzięki czemu będziemy mogli podłączyć je także do starszych komputerów. Do tego mamy jeszcze instrukcję obsługi.

Muszle wykonane są z czarnego, dosyć tandetnego plastiku, co zapewne nie każdemu przypadnie do gustu. Zostały one wyposażone w nauszniki o zamkniętej konstrukcji. Mamy tutaj poduszki obszyte syntetyczną skórą, która tworzy szczelną obudowę dla ucha. Tłumienie jest prawidłowe. W środku zamknięte mamy przetworniki 40 mm. Ich impedancja wynosi 16 Om, a czułość 102 dB, czyli wszystko dosyć standardowo. Nie zapominajmy o zastosowanej tutaj autorskiej technologii M.O.C.I. To cienka i bardzo wytrzymała membrana z materiały o różnej specyfikacji, która ma pomagać w odbiorze tonów niskich, średnich i wysokich.

Na górze mamy podwójny, metalowy pałąk, który łączy obie musze ze sobą. Pod nim umieszczona jest poduszeczka, która została pokryta ekoskórą. Dzięki temu sprzęt dobrze dopasowuje się do naszej głowy. Możemy odpowiednio regulować ich wielkość za pomocą elastycznej tasiemki. Muszle w żaden sposób nie odchylają się na boki.

Na prawym nauszniku, z tyłu, umieszczono potencjometr, za pomocą którego możemy regulować głośność. Łatwo go wyczuć i obsłużyć. Za to na lewej muszli mamy zamontowany na stałe mikrofon. Jest on wyposażony w giętki pałąk. Oferuje czułość -45 dB, a jego pasmo przenoszenia wynosi 75 – 16000 Hz.

Słuchawki podłączamy za pomocą złącza Jack 3,5 mm (4-pin). Wcześniej mamy jednak rozgałęziacz, do którego możemy podłączyć jeden z przewodów o długości 100 cm z wtyczką USB (odpowiada za podświetlenie). Drugi rozgałęziacz służy do podłączenia do komputera przy pomocy dwóch wtyczek 3,5 mm (także 100 cm). Wraz z dodatkowymi przejściówkami mamy tutaj ponad 230 cm kabla.

Jak przystało na słuchawki gamingowe mamy tutaj czerwone podświetlenie, które możemy włączyć poprzez dodatkowy kabel USB. Nie można jednak nim w żaden sposób sterować. Światło wychodzi z muszli i z końcówki mikrofonu. To ostatnie zdecydowanie nie jest dobrym rozwiązaniem bo w ciemności rozprasza.