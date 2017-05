be quiet! Pure Power 10 500W CM – test zasilacza

Firma be quiet!, która znana jest głównie z produkcji systemów chłodzenia, obudów i zasilacz dostarczyła do naszej redakcji właśnie PSU ze swojej nowej serii Pure Power 10. W skład tej rodziny wchodzą jednostki o mocy pomiędzy 300, a 700 W. Mają one na celu zastąpić linię Pure Power 9, a od której wyróżnia je zastosowanie przetwornicy DC-DC na liniach 3,3 V i 5 V. Jeżeli zastanawiacie się czy przy składaniu swojego komputera warto wybrać nowy zasilacz z portfolio be quiet! to polecamy lekturę poniższego artykułu, gdzie wykonaliśmy testy chyba najczęściej wybieranego modelu o mocy 500 W. Zapraszamy.

Zasilacz Pure Power 10 przyjechał do nas zapakowany w bardzo ładne, elegancko prezentują się kartonowe pudło. Jest ono utrzymane w ciemnej kolorystyce, dokładnie tak samo jak w przypadku poprzednich zasilaczy tego producenta. Na ściankach poza zdjęciami jednostki możemy poznać także jego specyfikację techniczną i najważniejsze cechy. Producent podkreśla przede wszystkim wsparcie multi-GPU, wysoką sprawność i cichą pracę. Mamy także informację o 3 latach gwarancji.

Sprzęt w środku zabezpieczony jest przy pomocy folii bąbelkowej, a od kabli oddziela go kartonowa przegroda. To w zupełności wystarcza, żebyśmy byli spokojni o jego zdrowie w czasie transportu. W komplecie mamy poza samym zasilaczem także instrukcję obsługi, kabel zasilający, woreczek ze śrubkami montażowymi, opaski zaciskowe oraz modularne okablowanie.

Wygląd zasilacza zapewne przypadnie większości osób do gustu. Tak było i w naszym wypadku, ponieważ jest to jednostka dosyć prosta, bez podświetlanego wentylatora i bardzo uniwersalna. Jej design można ocenić na wręcz elegancki. Mamy tutaj czarną, matową obudowę z drobnym pomarańczowym akcentem. Na górze widzimy czarny grill, pod którym znalazł się 120 mm wentylator. Na jednej ze ścianek bocznych wytłoczono logo be quiet! To sugeruje, żebyśmy zainstalowali Pure Power 10 wentylatorem do góry.

Jeżeli jednak zdecydujemy się na montaż odwrotny to będziemy przez ewentualne okno obudowy oglądali tabliczkę prądowo-napięciową. Szkoda, że producent umieścił ją akurat tutaj, a nie np. na górze. Uważamy, że na obu ściankach bocznych mogłoby znaleźć się logo be quiet!.

Zauważmy, że jest to zasilacz semi-modularny, co oznacza, że na stałe zostały tutaj przymocowane kable, które odpowiadają za zasilanie procesora i płyty głównej. Pierwszy z nich ma 600 mm długości i zakończony jest wtyczką 4+4 pin EPS. Natomiast drugi ma 550 mm i otrzymał na końcu wtyczkę 20+4 pin ATX. Wszystkie kable posiadają czarne przewody i czarny oplot. Dzięki temu możemy być zadowoleni z nich pod kątem wyglądu, jak i wytrzymałości.

Na okablowanie modularne składają się dwa kable z wtyczkami 6+2 pin PCIe o długości 500 mm każdy, jeden kabel z wtyczkami SATA + SATA + Molex + FDD (500 + 150 +150 + 150 mm), jeden kabel SATA + Molex + Molex (500 + 150 +150 mm) oraz jeden kabel z wtyczkami SATA + SATA + SATA (500 + 150 + 150 mm).

Wszystkie wymienione wyżej kable są czarne, płaskie i nie posiadają oplotu, jak to miało miejsce u kabli nie modułowych. Nie ma w zasadzie możliwości żebyśmy podłączyli je nieprawidłowo – są odpowiednio oznaczone.

Jednostka Pure Power 10 może pochwalić się całkiem niezłymi możliwościami. Oferuje ona dużą obciążalność prądową z czego znaczna część przypada na dwie linie 12 V, które mogą dodać odpowiednio 26A i 20A dla linii 12V1 i 12V2. Ich maksymalne obciążenie nie może przekraczać 40 A. Warto dodać, że szyna 12V2 odpowiada za zasilenie procesora i jest podłączona do złącza PCIe 2. Natomiast linia 12V1 zasila płytę główną i wszystkie urządzenia, które podłączymy do pozostałych wtyczek.

Jak już wspomnieliśmy nasz Pure Power 10 ma moc 500 W i oferuje sprawność na poziomie certyfikatu 80Plus Silver. To świadczy także o zastosowaniu wysokiej jakości komponentów, które zostały w przemyślany sposób rozmieszczone na płytce PCB. Do części elementów dołączone są radiatory odprowadzające ciepło (np. do APFC czy MOSFETów). Kondensatorem głównym jest Teapo z serii LH o pojemności 330 uF i przystosowany do pracy przy napięciu do 420V i temperaturze nie przekraczającej 85 stopni Celsjusza. Wykorzystano tutaj topologię Active Clamp + SR, a głównym tranzystorem jest IPA80460CE. Za kontrolowanie PWM/PFC odpowiada FSP6600.

Do uzyskania napięcia 3.3 i 5 V użyto przetwornicy DC-DC. Po stronie wtórnej użyto kondensatorów elektrolitycznych Teapo przygotowanych do pracy w temperaturze do 105 C. Za chłodzenie odpowiedzialny jest głównie wentylator BQ QF1-12025-MS, który może obracać się z maksymalną prędkością 1800 RPM.