be quiet! Pure Base 600 – test obudowy

Firma be quiet! nieustannie poszerza swoją ofertę. W portfolio znajdziemy nie tylko wydajne chłodzenia, mocne zasilacze, ale także bardzo funkcjonalne obudowy komputerowe. Tym razem przyjrzymy się właśnie modelowi Pure Base 600 w wersji Windows Orange. Jest to produkt należący do bardzo przystępnej grupy cenowej, który ma zapewnić wysoką funkcjonalność bez wydawania fortuny. Jeżeli jesteście ciekawi jak produkt ten sprawdził się w naszych testach i czy warto go kupić to zapraszamy do lektury.

Obudowa przyjechała do nas bardzo dobrze zabezpieczona na czas transportu. Nie ma w zasadzie możliwości, żeby cokolwiek się z nią stało w czasie doręczenia. Na pudle znajdziemy kilka istotnych informacji o produkcie, które przekażemy Wam w dalszej części artykułu. Poza tym w komplecie znajdujemy instrukcję obsługi i niezbędne elementy montażowe.

Obudowa Pure Base 600 po wyjęciu z pudełka od razu rzuca nam się w oczy za sprawą charakterystycznego frontu, a dokładniej wentylacji z przodu i logo producenta. Poza tym mamy tutaj specyficzny kolor pomarańczowy (wersja Orange). Panel przedni jest lity przez co będziemy mieli problem z blokowaniem przepływu powietrza, które jest tłoczone wentylatorami na froncie. Na górze przygotowano dwa miejsca na zatoki 5,25 cala. Nad nimi mamy pod kątem przygotowany panel I/O, co znacząco ułatwia dostęp do wszelkich złączy zarówno z przodu, jak i od góry. Oferuje on przycisk power, diodę LED pracy dysku twardego, przycisk reset, dwa złącza USB 3.0, złącza audio (słuchawki i mikrofon) oraz trójstopniowy przełącznik szybkości obrotowej wentylatorów. Przód mocno przypomina szczotkowane aluminium, ale nim nie jest. Z drugiej strony wyłożony jest cienką i miękką warstwą maty wygłuszającej.

Na górze Pure Base 600 mamy jednolitą powierzchnię poza tylną częścią, gdzie znalazły się niewielkie otwory wentylacyjne. Cały top możemy zdjąć, w celu udostępnienia wentylacji dla górnych śmigieł. Niestety nie mamy tutaj filtru przeciwkurzowgo. Przygotowano a to miejsce na instalację chłodnicy o wymiarach 120/240/360 mm. Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku wersji na 3x 120 mm będzie niezbędne usunięcie zatok 5,25 cala. Możemy także wykorzystać tutaj konfigurację 2x 140 mm lub radiator o rozmiarze 140 x 280 mm. Górna część obudowy także posiada matę tłumiącą dźwięk. Górna część urządzenia wykonana jest z metalu, a zdejmowany element jest plastikowy.

Na panelu roboczym w wersji Window mamy okno. Jest ono wykonane z pokaźnego kawałka hartowanego szkła, którego grubość wynosi aż 4 mm. Panel ten jest lekko przyciemniony. Szkło trzyma się na szkielecie obudowy dzięki czterem kółkom z gumowymi oringami, na których przykręca się bez użycia narzędzi śrubki. Trzeba przyznać, że panel ten jest naprawdę ciężki i należy ostrożnie do zdemontowywać. Co ciekawe widzimy tutaj także otwory na metalowy panel boczny, co świadczy o tym, że ten sam szkielet jest produkowany dla wersji Window i normalnej. Niestety te są widoczne przez szkło, co bardziej wrażliwym może przeszkadzać.

Panel prawy jest w całości płaski i jednolity. Wyposażono go od wewnątrz w matę wygłuszającą. Oczywiście przykręcony jest za pomocą szybkośrubek, które na stałe znajdują się w panelu, przez co nie musimy obawiać się, że je zgubimy.

Tył Pure Base 600 jest dosyć standardowy. Mamy tutaj miejsce na 120 mm wentylator na górze, panel I/O płyty głównej, na dole siedem slotów na karty rozszerzeń oraz miejsce na zasilacz ATX.

Na spodzie widzimy cztery pokaźnej wielkości, plastikowe nóżki z gumowymi stopkami, które mają na celu zmniejszyć przenoszenie ewentualnych wibracji. Poza tym na nich skrzynka stoi bardzo stabilnie i trudno ją przesunąć. Oprócz tego mamy tutaj filtr przeciwkurzowy pod zasilaczem, który możemy łatwo wyjąć i wyczyścić.