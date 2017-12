Avermedia AM310 – test mikrofonu

Najróżniejsze treści do Internetu tworzy teraz prawie każdy z nas. Dzięki temu możemy się podzielić swoim zdaniem, wyrazić opinię i przede wszystkim zaistnieć. Użytkownicy streamują na żywo, nagrywają gameplay’e i filmy na YouTube. Do tego wszystkiego niezbędny jest jednak mikrofon. W związku z tym znana nam dobrze firma Avermedia poszerzyła swoją ofertę o mikrofony. My przyjrzymy się w poniższej recenzji wersji pojemnościowej, który jeszcze kilka lat temu był tylko w sferze marzeń. Zobaczcie jak model AM310 sprawuje się w praktyce. Zapraszamy do lektury.

W nowoczesnym pudle przyjechał do nas mikrofonu AM310. Na jego ściankach znajdujemy liczne informacje o produkcie oraz zdjęcia, które prezentują nam kupowane urządzenie. W środku umieszczono wszelkie niezbędne akcesoria, która pozwolą nam na wykorzystanie jego pełnych możliwości.

Sprzęt ten jest wykonany praktycznie idealnie. Zastosowano tutaj materiały wysokiej jakości, dzięki czemu całość jest solidna i wytrzymała. Design urządzenia także nie budzi zastrzeżeń – kolorystyka jest odpowiednia. Całość wykonana jest z metalu poza drobnymi szczegółami. W oczy rzuca się nie najlepiej zrobione pokrętło do regulacji głośności, które jest na froncie. Pomimo, że wydaje się ono metalowe to jest z plastiku i łatwo to wyczuć.

Mikrofon wyposażony jest w gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm, które pozwala na odsłuch nagrywanego materiału w czasie rzeczywistym. Daje to możliwość korygowania ustawień dźwięku, poziomu głośności naszego głosu i dodatkowych efektów. Jest to bardzo istotne, chociaż chcielibyśmy zobaczyć tryb, który daje nam odsłuch z komputera i naszej mowy.

Warto powiedzieć sobie kilka słów o możliwościach technicznych mikrofonu, który jest typu pojemnościowego, kardioidalnego. To oznacza, że jest bardziej czuły na dźwięku pochodzące z przodu, przez co jest odporniejszy na dźwięki, które dochodzą z otoczenia. To sprawia, że zapewnia właściwą izolację.