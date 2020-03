Audictus Leader – test słuchawek

Dzisiaj bierzemy na tapetę coś dla miłośników mocnego basu i bezprzewodowej łączności. Mowa oczywiście o słuchawkach Leader od firmy Audictus, które są dedykowane dla posiadaczy komputerów, konsol i smartfonów. Wyróżniają się one także pojemną baterią, wbudowanym mikrofonem oraz kodowaniem aptX, co ma zapewnić niezapomniane wrażenia dźwiękowe. Jeżeli jesteście ciekawi jak produkt ten sprawdził się w praktyce i czy warto się nim zainteresować to zapraszamy Was do lektury tej recenzji.

Słuchawki z tytułu przyjechały do nas zapakowane w solidne pudło, dzięki czemu nie musimy obawiać się, że coś im się stanie w trakcie transportu. Po otwarciu i wzięciu ich do ręki pierwszą rzeczą jaką sobie pomyślicie będzie pewnie to, że są lekkie. To prawda, tym bardziej patrząc na ich rozmiar to mają nieznaczną wagę, a do tego posiadają przecież wbudowany akumulator i spore przetworniki. Co lepsze można je fajnie złożyć, przez co zajmują mniej miejsca i spokojnie zmieścimy je do torby. Ale w komplecie poza samymi słuchawkami Leader otrzymujemy także sporo dodatków: instrukcję obsługi, przewód micro USB 55 cm, przewód słuchawkowy >2 m, częściowo spiralny (rozciągliwy), wtyki 6,3 mm oraz 3,5 mm oraz przewód słuchawkowy 1,2 m, z mikrofonem, 2 wtyki 3,5 mm.

Przejdźmy jednak do samej jakości wykonania. Nauszniki zrobione są z miękkiej skóry syntetycznej, pod którą jest pianka. Całość jest miła w dotyku. Nie uciskają one naszej głowy, ani uszu. Jeżeli chodzi o wielkość, to spokojnie można uznać, że są wokółuszne, chociaż nieco mniejsze niż standardowe słuchawki. To powinno zapewnić odpowiedni balans pomiędzy mobilnością, a komfortem użytkowania. Głębokość to około 21 mm, czyli całkiem sporo. Otwór wewnętrzny ma około 52 mm wysokości i 42 mm szerokości. W środku widzimy miękką piankę, która jest pokryta siateczką. To powinno zapewnić, że nasze uszy nie będą uciskane.

Jak taka konstrukcja nauszników ma się do izolacji otoczenia? Wychodzi na to, że całkiem nieźle. Całość jest dobrze zamknięta, więc nie docierają do nas dźwięki z zewnątrz. Wspominaliśmy o mobilności, więc tutaj zda to egzamin podczas jazdy tramwajem czy spaceru wzdłuż głośnej ulicy. Pozwoli nam się to dostatecznie odciąć, aczkolwiek nie w 100%.

Cała konstrukcja należy do solidnych. Jakość wykonania nie pozostawia wiele do życzenia. Producent zadbał o szczegóły. Mamy tutaj zastosowane przede wszystkim tworzywo sztuczne. Nie znaleźliśmy żadnych niedociągnięć, które wpływałyby na funkcjonalność, bądź wrażenia wizualne.

Przejdźmy do pałąka, który jest wspierany przez stalową regulację. To sprawia, że całość jest solidniejsza, zapewniony mamy lepszy dociska, a także łatwiejszą zmianę rozstawu słuchawek. Zakres regulacji jest duży, więc sprzęt będzie pasował również do osób z większą głową.

W lewej słuchawce umieszczono gniazdo słuchawkowe 6,3 mm, a także port micro USB, który służy do ładowania wbudowanej baterii. W prawym nauszniku znajdziemy pilot do sterowania głośnością, odbierania połączeń telefonicznych czy też wstrzymania odtwarzanej muzyki. Z tej strony jest także gniazdo 3,5 mm, dioda LED oraz mikrofon, który pozwoli nam na prowadzenie rozmów. Jak już jesteśmy przy tym ostatnim to warto wspomnieć, że nasi rozmówcy byli zadowoleni z jakości otrzymywanego dźwięku. Nasz głos był czysty i zrozumiały. Warto dodać jednak, że znacznie lepiej jest przy połączeniu kablowym, więc na dłuższe sesje nie polecałbym trybu bezprzewodowego (lekkie echo).

Przejdźmy teraz do praktyki. Zacznijmy od połączenia bezprzewodowego i pracy na baterii. Okazuje się, że akumulator jest na tyle duży, że pozwala na 20 godzin słuchania muzyki przy głośności ustawionej na około 50%. To według nas doskonały wynik. Odsłuchu dokonywaliśmy przede wszystkim wykorzystując smartfony (flagowce) w trybie bezprzewodowym. Korzystaliśmy z aplikacji Spotify. I tutaj możemy w końcu nawiązać do tego, co wspomnieliśmy we wstępie. Model ten posiada naprawdę mocny bas, który zawdzięcza dużym 50 mm przetwornikom dynamicznym. Jest on bardzo mięsisty i przyjemny w odbiorze. Jego ekspozycja jest wyraźna względem pozostałych pasm. Średnica w tym wypadku jest wycofana, a wokale pomimo, że wyraźne, to jednak niskie tony potrafią je nieco przysłonić. Górne pasmo nieco mniej jest uległe na niskie tony. Scena muzyczna prezentuje się tutaj lepiej niż oczekiwaliśmy tego. Oferuje ona dużą głębię i szerokość. To sprawia, że możemy używać Leader także do oglądania filmów czy gier. Na uwagę zasługuje też bardzo dobra separacja instrumentów.

Ogólnie rzecz biorąc na tych słuchawkach z przyjemnością posłuchacie muzyki elektronicznej czy jazzu. W przypadku bardziej dynamicznych utworów, gdzie jest dużo mocnego basu możliwe, że niezbędne będzie ograniczenie dolnych częstotliwości.

Podsumowanie

Jakie są Audictus Leader? Prawie doskonałe. Zacznijmy od tego, że wyposażono je w łączność Bluetooth z aptX, przez co oferują naprawdę bardzo dobre brzmienie i to bez potrzeby używania kabla (zasięg nawet do 8 metrów od źródła). Ten jednak można w każdej chwili podłączyć, np. wtedy, kiedy wyczerpie się akumulator. Jesteśmy zadowoleni z mikrofonu, ergonomii i sterowania. Do tego Audictus Leader kosztują obecnie niespełna 300 złotych, co jest rozsądną stawką za ten sprzęt. Dedykowane są głównie miłośnikom potężnego basu! Model ten ma teoretycznie zastąpić znane Winnery, ale tutaj mamy sprzęt co najmniej o klasę wyższą i kosztujący także dwa razy więcej. Czy ma jakieś znaczące wady? Raczej nie, chociaż trzeba wspomnieć o nieco wycofanej średnicy i braku etui w komplecie co byłoby genialnym uzupełnieniem. Mimo to jest to model zdecydowanie godny polecenia.