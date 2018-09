Akcesoria Green Cell – rzut oka

Firma Green Cell debiutuje na naszym portalu i od razu dostarczyła do naszej redakcji kilka ciekawych produktów. W tym artykule przyjrzymy się dwóm power bankom, ładowarce i kablowi w eleganckim oplocie. Można powiedzieć, że to taki zestaw, który pozwala nam być spokojnym o obecność energii w naszych urządzeniach przenośnych jak smartfony czy tablety. Jeżeli jesteście ciekawi czym charakteryzują się urządzenia marki Green Cell i czy warto się nimi interesować to zapraszamy do lektury.