Zalman ZM-NS3000 - bogato wyposażona podstawka chłodząca

Firma Zalman słynąca ze sprawdzonych rozwiązań chłodzących zaprezentowała podstawkę chłodzącą ZM-NS3000. To produkt stworzony z myślą o graczach, którzy wymagają czegoś więcej, niż tylko niskich temperatur laptopa.

Podstawka chłodząca Zalman ZM-NS3000 jest przeznaczona dla przenośnych komputerów o przekątnej ekranu do 17 cali. Całość wyposażona została w jeden wentylator o średnicy aż 200 mm. Model wyróżnia się sporymi możliwościami konfiguracji. Użytkownik ma do wyboru jeden z sześciu stopni wysokości podstawki (maks. do 223 mm), a także trzy tryby działania rotora, który może być podświetlany jasnym, białym światłem.



Warto zaznaczyć, że podstawka posiada trzy dodatkowe porty USB, do których można podłączyć zewnętrzne urządzenia peryferyjne. Ponadto na pokładzie znalazło się złącze USB Type-C gwarantujące szybkie przesyłanie danych i wydajne zasilanie. Zalman ZM-NS3000 posiada również specjalny uchwyt służący do wygodnego zarządzania kablami oraz antypoślizgowe podkładki.



Cena podstawki chłodzącej Zalman ZM-NS3000 powinna oscylować w granicach 199 zł.

Specyfikacja:

• Wymiary: 375 x 283 x 56 mm

• Materiały: stal, plastik, guma

• Waga: 0,9 kg

• Maks. rozmiar laptopa: do 17"

• Porty: 3x USB 2.0, USB Type-C DATA 1EA, Power 1EA

• Napięcie wejściowe: 5 V (zasilanie przez USB)

• Rozmiar wentylatora: 200 mm

• Prędkość obrotowa: 760 obr/min ± 10%

• Kontroler wentylatora: trzy poziom prędkości obrotu i LED