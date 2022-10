Cooler Master MM712 – nowa, ultralekka mysz w ofercie producenta

Firma Cooler Master podczas ostatniej konferencji Cooler Master Summit pokazała ciekawą mysz MM712, która przyciągnęła uwagę m.in. ultralekką konstrukcją oraz prostym designem. Po wielu miesiącach oczekiwania produkt w końcu doczekał się premiery.

Cooler Master MM712 to gamingowa mysz o niskiej wadze (do 59 g), która w porównaniu do modelu MM711 cechuje się prostą konstrukcją bez dziur w obudowie. Ważna cechą produktu jest hybrydowa łączność z komputerem, co oznacza, że użytkownik sam wybiera sposób w jaki chce podłączyć mysz. Dostępna jest łączność przewodowa za pomocą miękkiego i elastycznego złącza z końcówką USB-C, a także bezprzewodowa w systemie 2,4 GHz lub Bluetooth 5.1 (przy efektywnym zasięgu do 10 m). Warto w tym miejscu dodać, że na pokładzie znalazła się bateria o pojemności 500 mAh, która ma zapewnić do 181 godzin pracy przy połączeniu przez Bluetooth i do 80 godzin przy połączeniu bezprzewodowym 2,4 GHz (z wyłączonymi diodami LED).



Mysz została wyposażona w czujnik optyczny Pixart PAW3370 o rozdzielczości 19 000 DPI, który ma zapewniać minimalne opóźnienia, płynną pracę oraz wysoką dokładność. Warte uwagi są także dwa mikroprzełączniki optyczne (w obu przyciskach L/R), które wykorzystują czujniki laserowe. Oznacza to niemal natychmiastową reakcję, z wejściem, które rejestruje się niemal trzy razy szybciej względem przełączników mechanicznych. Co więcej, brak ruchomych części oznacza również minimalne zużycie przełączników. Gracze powinni docenić też nowe, ulepszone ślizgacze z materiału PTFE, które mają gwarantować szybki ślizg i wysoką trwałość. Dodatkowo mysz posiada efektowne podświetlenie LED RGB, które można dostosować w czasie rzeczywistym za pomocą kombinacji klawiszy lub oprogramowania MasterPlus+.



Mysz Cooler Master MM712 została wyceniona na kwotę ok. 350 zł. Produkt trafi do sprzedaży w dwóch wariantach kolorystycznych: białym i czarnym.