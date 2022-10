KFA2 GeForce RTX 4090 SG - wielokrotnie nagradzana karta bije pięć rekordów świata w dniu premiery

KFA2 z dumą ogłasza, że nowa karta GeForce RTX™ 4090 SG już w dniu swojej premiery pobiła pięć światowych rekordów. Co więcej, w trakcie ich ustanawiania zespół odpowiedzialny za OC… pobił kolejny, bo zdołał podkręcić częstotliwość taktowania GPU poza wszelkie limity, osiągając 3450 MHz, co pokazuje ogromny potencjał tej grafiki. GeForce RTX™ 4090 SG pochwalić może się też opinią jednej z najpotężniejszych i najlepiej zaprojektowanych kart graficznych nowej generacji, co przełożyło się na wiele nagród w dniu premiery.

Pięć rekordów świata pobitych przez kartę GeForce RTX 4090 SG

Dzięki nowej, ultrawydajnej architekturze NVIDIA Ada Lovelace, GeForce RTX 4090 SG pobił pięć rekordów świata już w dniu premiery, w tym takich popularnych benchmarków jak 3DMark Fire Strike Ultra, 3DMark Port Royal, 3DMark Time Spy Extreme Graphic, Superposition 1080p Extreme i Unigine Superposition 8K. Ponieważ karta graficzna zapewniała imponujące osiągi w swoich pierwszych testach na ustawieniach fabrycznych, zespół KFA2 uznał, że dzięki potencjałowi podkręcania GeForce'a RTX 4090 SG może osiągnąć jeszcze lepsze wyniki.

Częstotliwość zegara GeForce RTX 4090 SG osiągnęła nowy rekord na poziomie 3450 MHz.

I stało się! Zespołowi TecLab udało się pobić również rekord częstotliwości taktowania GPU. W tym celu najpierw wykorzystano zalety nowego ulepszonego systemu chłodzenia WINGS 2.0 i masywnej komory parowej, co pozwoliło podnieść taktowanie do 3075 MHz bez żadnych modyfikacji. W kolejnym kroku wykorzystano customową platformę do ekstremalnego podkręcania, co pozwoliło ustanowić nowy rekord, czyli prędkość 3450 MHz.





Liczne wyróżnienia GeForce RTX 4090 SG



GeForce RTX™ 4090 SG pochwalić może się nie tylko imponującymi rekordami, ale też wieloma nagrodami i rekomendacjami od recenzentów, którzy doceniają kartę za najwyższą wydajność, efektywność chłodzenia, energooszczędność, jakość wykonania, design i możliwości OC.