Zalman S5 - estetycznie i funkcjonalnie

Zalman S5 to prosta i funkcjonalna obudowa na niemal każdą kieszeń. Dostępna w wersji czarnej i białej powinna trafić w gusta użytkowników ceniących sobie dobry stosunek jakości do ceny.

Zalman S5 ma stanowić odzwierciedlenie najnowszych trendów. Proste linie i brak przetłoczeń przełamano różnokolorowym podświetleniem LED przedniego panelu. Nie zabrakło okna wykonanego z hartowanego szkła, które pozwala wyeksponować wnętrze komputera. Obudowa typu midi tower umożliwia montaż płyt głównych w standardzie ATX i wydajnych komponentów.

Zalman S5 jest w stanie pomieścić chłodzenia o wysokości do 160 mm i karty graficzne o długości 340 mm. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, by stała się ona bazą dla wydajnego komputera do gier, czy stacji roboczej do pracy. Cyrkulację powietrza wspomagają dwa fabrycznie zamontowane wentylatory o średnicy 120 mm, a w razie potrzeby można zainstalować kolejne sześć. Jest też miejsce na chłodnicę o długości do 240 mm i do siedmiu kart rozszerzeń.

Obudowa będzie dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: białej oraz czarnej. Sprzedaż ma ruszyć jeszcze w tym roku, a zainteresowani zakupem powinni przygotować ok. 300 zł.

Dane techniczne:

• model: S5

• dostępne wersje kolorystyczne: czarna, biała

• format: ATX midi tower

• wymiary (W x S x G): 398,5 x 212 x 465 mm

• materiał: stal, tworzywo sztuczne, hartowane szkło

• waga: 5,8 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 160 mm

• maks. długość karty graficznej: 340 mm

• maks. długość zasilacza: 190 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2,5”: 4, 2 typu combo (3,5” lub 2,5”)

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

o 3 x 120 mm na przednim panelu (1 fabrycznie zainstalowany)

o 2 x 120 mm, 2 x 140 mm na górnym panelu

o 1 x 120 mm na tylnym panelu (fabrycznie zainstalowany)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak, z chłodnicą 120/240 mm

o lista kompatybilnych chłodzeń na stronie producenta

• wyprowadzone złącza:

o 1 x USB 3.0

o 2 x USB 2.0

o 1 x wyjście słuchawkowe

o 1 x wejście mikrofonowe

o 1 x kontroler podświetlenia RGB LED