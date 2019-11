Dron Yuneec Mantis G jest już dostępny w sprzedaży na polskim rynku

Wiodący na świecie producent samolotów elektrycznych firma Yuneec w pierwszych dniach września zaprezentowała najnowszy model drona konsumenckiego – Mantisa G. Quadrocopter 4K stabilizowany gimbalem do zastosowań w plenerze jest już dostępny na polskim rynku. Można go nabyć u oficjalnego dystrybutora firmy aeroMind na stronie yuneec.pl oraz u wybranych partnerów handlowych: Komputronik, Karen, Media Expert, Avans oraz Electro.pl. Sugerowana cena detaliczna to: 2999zł w zestawie z aparaturą sterującą.

Stabilizacja

Nowy Mantis G jest równie solidny i kompaktowy jak jego poprzednik, Mantis Q. Nowa wersja została jednak poprawiona pod wieloma względami i wyposażona w nowe elementy. Jednym z nich jest 3-osiowy gimbal. Utrzymuje kamerę w określonej pozycji (pod tym samym kątem), niezależnie od ruchu drona, kompensuje odchylenia i pomaga zredukować wibracje, które może generować np. wiatr. 3-osiowy gimbal daje pewność (gwarancję), że nagranie będzie płynne i pozbawione drgań. Nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć warunki atmosferyczne, a gimbal świetnie poradzi sobie z wietrzną pogodą. Przyda się to podczas rejestracji sportowych wyczynów, pieszych wycieczek czy wakacyjnych podróży. W osi YAW działa natomiast stabilizacja elektroniczna, która jest dostępna aż do rozdzielczości 2,7K UHD. Gotowy do lotu dron Mantis G w wersji z 3-osiowym gimbalem waży zaledwie 550g.



Rozdzielczość 4K

Mantis G posiada optykę, która umożliwia nagrywanie filmów w jakości 4k. Wprowadzenie tej rozdzielczości daje możliwość kadrowania obrazu bez utraty jakości. Dzięki wysokiej rozdzielczości uzyskamy też dużo lepsze rezultaty wyciągając klatkę z filmu. Nagranie można podzielić na klatki, wybrać tą jedyną – najbardziej pożądaną i wykorzystać jako zdjęcie. Miłośnicy social media, którzy nagrywają film, mogą w dowolnym momencie podzielić się nim w mediach społecznościowych. Umożliwia to funkcja Instant Sharing. Zdjęcia wykonane kamerą o rozdzielczości 4K również zyskują na jakości. Wzrasta ilość szczegółów i ostrość fotografii.

Automatyczne tryby lotu

Do dyspozycji konsumentów są także inteligentne tryby lotu. Wykorzystując system GPS można wyznaczyć trasę przelotu drona. Poleci on samodzielnie w wyznaczone miejsce, z konkretną prędkością i na wyznaczonej wysokości. Zaznaczając punkty na mapie oraz czas jaki sprzęt ma spędzić w każdym miejscu możemy zarejestrować zjawiska, który mogą być powtarzane o dowolnej porze dnia czy roku. Naturalne nasycenie kolorów będzie możliwe także podczas przelotów wieczornych. Ta technika pozwoli w unikalny sposób uwiecznić obiekty, które zmieniają się w czasie. Planowanie lotów autonomicznych, to jak dotychczas domena dronów do zastosowań profesjonalnych. Mantis G udostępnia ten tryb w intuicyjnej formie jako pierwszy w kategorii dronów konsumenckich. Korzystając z funkcji Visual Tracking dron może podążać za osobą lub przedmiotem zainteresowania. Pozwala to na filmowanie obiektu w ruchu, niezależnie od czynności jakie są w tym czasie wykonywane: slalom na snowboardzie, jazda na rowerze czy podczas spływu górską rzeką.

Przewagi technologiczne Mantisa G

• W lotach testowych zasięg drona, to co najmniej 1500m i nie jest to koniec jego możliwości. Wg danych technicznych najdłuższe czasy lotu (33 minuty) można osiągnąć lecąc ze stałą prędkością 25 km/h. Już dziś testy lotów w zawisie (a więc w warunkach nieoptymalnych) pokazują, że ten czas jest realny.

• Zdjęcia w formacie RAW (.dng). Jest to format nieskompresowany, dzięki czemu zdjęcia łatwiej można edytować w programach graficznych. Ponadto Yuneec udostępnia tzw. Mantis G RAW Lens Profile – to plik pozwalający użytkownikom korygować zniekształcenie pochodzące z obiektywu aparatu drona za pomocą aplikacji Adobe. Korekcja obrazu jest możliwa podczas przetwarzania końcowego i sprawdza się szczególnie do formatów RAW (.dng).

• Akumulatory kompatybilne również z modelu Mantis Q.

• Kontroler lotu PX4 - znany wśród profesjonalistów, powstał na bazie Pixhawk PX4 – to najbardziej zaawansowany i powszechnie uznany kontroler, który jest odpowiedzialny za wszystkie tryby lotu i funkcje bezpieczeństwa.

• Personalizację Mantis G wspiera nowa funkcja regulacji krzywych czułości drążków. Dzięki niej można skonfigurować ich czułość według własnych preferencji, by dron reagował dokładnie tak, jak oczekuje tego operator.

• Dodatkowa pamięć wewnętrzna – 8 GB.

• Bezpieczeństwo danych - materiały i miejsca lotów pozostają bezpieczne, ponieważ przy uruchamianiu drona nie ma konieczności logowania się na serwery producenta, żadne dane (materiały) nie mają możliwości być wysyłane na zewnątrz.