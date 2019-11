Zalman CNPS20X - mistrz wagi ciężkiej

Chłodzenie Zalman CNPS20X to najnowsza propozycja dla tych, dla których liczą się jedynie najwyższe osiągi. Producent zapewnia, że kompromisów nie będzie, a specyfikacja zdaje się to potwierdzać.

Zalman CNPS20X to konstrukcja typu dual-tower, która zwraca uwagę rozmiarem i waży 1300 gramów. Wysokość równa 165 mm sprawia, że warto upewnić się przed zakupem, czy chłodzenie zmieści się w posiadanej obudowie. Wydajność najnowszego chłodzenia Zalmana zdaje się jednak w pełni uzasadniać jego gabaryty. Producent deklaruje, że jest ono w stanie odprowadzić nawet 300 W energii cieplnej. To więcej niż oferują utytułowani rywale o zbliżonych rozmiarach (np. Noctua NH-D15), czy nawet wiele zestawów AiO.



Wyśrubowane osiągi mają być zasługą autorskich rozwiązań producenta. Kształt 4D falistych żeber sprawia, że Zalman CNPS20X ma ponad 1,5 m2 powierzchni odprowadzającej ciepło, które jest odbierane przy pomocy sześciu ciepłowodów. Kluczowe elementy radiatora wykonano z czystej miedzi, by zapewnić najlepsze przewodzenie ciepła. Do tego dochodzi system 350 kanałów, które mają zapewnić optymalny przepływ powietrza. To natomiast jest tłoczone przez dwa duże, 140-milimetrowe wentylatory z podwójnymi łopatkami.

Każdy z wentylatorów jest wyposażony w konfigurowalne podświetlenie Spectrum RGB LED, którym można zarządzać z poziomu oprogramowania Z-Sync. Zalman CNPS20X jest dostarczany w komplecie z pastą termoprzewodzącą ZM-STC8, która powinna pomóc wykorzystać pełny potencjał konstrukcji.

Na chwilę obecną data rynkowego debiutu chłodzenia Zalman CNPS20X nie jest znana. Można jednak spodziewać się, że premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. Zainteresowani zakupem powinni liczyć się z wydatkiem 389 zł.

Dane techniczne:

• model: CNPS20X

• wymiary (W x S x G): 165 x 170 x 140 mm

• materiał: aluminium, miedź

• waga: 1300 g

• kompatybilne podstawki:

o Intel LGA2066/2011-V3/115X

o AMD: AM4/AM3+/AM3

• wymiary wentylatora: 140 x 140 x 26 mm

• liczba wentylatorów: 2

• prędkość obrotowa wentylatora: 800 - 1500 obr./min. (+/- 10%)

• maks. przepływ powietrza: ok. 104 m3/h (+/-10%)

• maks. natężenie hałasu: 29 dB(A) +/-10%

• łożyskowanie wentylatora: FDB

• żywotność: 100000 godzin

• pobór energii:

o wentylator (1 szt.): 3,36 W

o podświetlenie LED: 1,5 W