Xiaomi Mi Pad 3 - nowy tablet

Firma Xiaomi poszerzyła swoją ofertę o nowy model tabletu Mi Pad 3, który będzie oparty o wydajny procesor MediaTek MT8176 z dwoma rdzeniami Cortex-A72 o częstotliwości 2,1 GHz i czterema rdzeniami Cortex-A53 o częstotliwości 1,7 GHz.



Urządzenie ma należeć do średniej półki wydajnościowej i zapewni obsługę systemu Windows, czyli tak samo jak Mi Pad 2. Z wyglądu nowość nie różni się specjalnie od "dwójki". Mamy do dyspozycji ekran 7,9 cala o rozdzielczości 2048 x 1536 pikseli, 64 GB pamięci na dane, kontroler Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, 13-megapikselowy aparat z tyłu, 5-megapikselowy aparat z przodu, kompas, czujnik zbliżeniowy, oświetlenia, akcelerometr, akumulator o pojemności 6600 mAh, system operacyjny: Android 6.0 z MIUI8 oraz 4 GB pamięci RAM typu LPDDR3.



Oczywiście w MediaTek 8176 znajduje się GPU PowerVR GX6250 o taktowaniu 600 Hz z 64 jednostkami ALU (FP32) i 4 jednostkami teksturującymi. Cena tabletu to 220 dolarów.