AsusPro B9440UA - nowy laptop

Firma Asus wprowadziła na rynek nowy model cienkiego laptopa, który będzie przeznaczony do pracy i zabawy. Model B9440UA waży zaledwie 1,05 kilograma i ma ekran 14 cali o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli (IPS, 60 Hz), a także spełnia normy MIL-STD 810G, co świadczy o jego wytrzymałości.



Pod maską znajdziemy jeden z procesorów (Intel Core i7-7500U, Intel Core i7-7600U / vPro, Intel Core i5-7200U, Intel Core i5-7300U / vPro lub Intel Core i3-7100U), Intel HD Graphics 620, 8 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR3-1866, SSD 512 GB lub 1 TB (PCI-E 3.0), opcjonalnie drugi SSD 256, 512 GB lub 1 TB M.2 (SATA), kontroler Wi-Fi 802.11ac (2x2), Bluetooth 4.1, podświetlaną klawiaturę, dwa 1-watowe głośniki, dwa porty USB 3.1 typu C (1. generacja), gniazdo mini jack i 4-komorowy akumulator 48 Wh.



Całość będzie działała pod kontrola Windows 10 Home lub Pro. Najtańsza opcja konfiguracyjna tego komputera kosztować ma 999 dolarów.