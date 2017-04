EVGA zwraca pieniądze przy zakupie karty graficznej

Firma EVGA proponuje promocję typu cashback, czyli zwrot części pieniędzy w przypadku zakupu określonego sprzętu. Tym razem otrzymamy z powrotem 210 złotych za zakup modelu GeForce GTX 1070 i GeForce GTX 1080.



Do wyboru mamy 12 kart GeForce GTX 1080 i 13 wersji GeForce GTX 1070. Dotyczy to urządzeń zakupionych pomiędzy 1, a 30 kwietnia. Wniosek musimy złożyć nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 60 dni od dnia zakupu. W zależności od modeli odzyskamy pomiędzy 85-210 zł. W Polsce akcja wspierana jest przez sklep Komputronik i X-Kom. Musimy wcześniej zarejestrować się do tej akcji, wypełnić formularz i wysłać dowód zakupu i zdjęcie z numerem seryjnym produktu. Zwrot będzie wykonany przy pomocy PayPala.



Więcej szczegółów na temat tej akcji znajdziecie na stronie EVGA.