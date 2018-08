Sound Hub Wireless Earbud Family oraz Free Rein Wireless Earbuds

IFROGZ, marka należąca do firmy ZAGG i wiodąca firma w branży audio, ogłosiła dzisiaj, że podczas targów IFA w Berlinie przedstawi ofertę nowej linii słuchawek bezprzewodowych Sound Hub. W skład tej rodziny urządzeń wchodzą słuchawki Sync, XD2, Tone i Plugz. Dzięki wprowadzeniu Sound Hub Sync, użytkownik może łatwo konfigurować parametry dźwięku przesyłanego bezprzewodowo, ponieważ jego odbiornik Bluetooth zamienia każde urządzenie wyposażone w gniazdo słuchawkowe 3,5 mm w urządzenie bezprzewodowe.

Każda bezprzewodowa słuchawka douszna z rodziny Sound Hub posiada wodoodporność IPX-2, aby wytrzymać trening w najbardziej wymagających warunkach oraz jest objęta gwarancją IFROGZ Earbud Tips for Life, zgodnie z którą IFROGZ zastąpi końcówki douszne, które uległy zgubieniu, zużyciu lub uszkodzeniu. Aby zrealizować gwarancję użytkownik nie musi składać jakichkolwiek wyjaśnień. Inne wspólne funkcje dla wszystkich produktów obejmują magnetyczne wkładki douszne i panel kontrolny IFROGZ Sound Hubwireless, który dla komfortu użytkowania można łatwo przymocować do ubrania.

- Rodzina słuchawek Sound Hub jest naszym najbardziej zaawansowanym uniwersalnym rozwiązanie oferującym różnorodne style wkładek dousznych - powiedział Gavin Slevin, Dyrektor Generalny ZAGG International. - Sound Hub Sync nie tylko dostarcza dźwięk Bluetooth do prawie wszystkich urządzeń z gniazdem 3,5 mm, ale również posiada trzy ochronne silikonowe nakładki- w kolorze czerwonym, czarnym i białym, dzięki czemu każdy użytkownik może dostosować je do własnych potrzeb. – dodaje.

Sound Hub Sync - to bezprzewodowy odbiornik i zestaw słuchawkowy oferujący wysokiej jakości dźwięk oraz bezprzewodowe sterowanie rozmowami telefonicznymi, a także playlistami. Konfigurowalny odbiornik zamienia każde urządzenie z gniazdem słuchawkowym 3,5 mm w urządzenie bezprzewodowe. Cztery rozmiary końcówek dousznych gwarantują wygodne i bezpieczne dopasowanie. Bezprzewodowe słuchawki Sound Hub Sync zapewniają również do ośmiu godzin działania baterii, a 8-milimetrowe douszne przetworniki oferują wyraźny dźwięk. Dodatkową funkcjonalnością dla osób uprawiających sport są zdejmowane mocowania pozwalające bezpiecznie dopasować słuchawki w uszach. Produkt jest dostępny w kolorze czarnym i białym.

Sound Hub XD2 - podwójne neodymowe głośniki 6 mm w każdej słuchawce zapewniają wyraźny, czysty i wyraźny dźwięk. Słuchawki wyposażone są w baterię oferującą energię na nawet 8 godzin ciągłego funkcjonowania. Bezprzewodowe wkładki douszne Sound Hub XD2 są dostępne w kolorach czarnym, białym i granatowym.

Sound Hub Tone – słuchawki Bluetooth, które zapewniają wyższy poziom komfortu i czystość dźwięku dzięki 12 milimetrowym dousznym przetwornikom. To model, który dobrze odwzorowuje kształt ucha i jest przeznaczony dla osób, które nie lubią korzystać z tradycyjnych wkładek dousznych z regulowanymi końcówkami. Pozwalają również użytkownikom cieszyć się muzyką i zapewniają kontrolę nad połączeniami telefonicznymi i jednocześnie umożliwiają zachowanie świadomość dźwięków otoczenia. Podobnie jak słuchawki Sound Hub Sync są wyposażone w zdejmowane dodatkowe mocowania zapewniające pewne dopasowanie np. podczas uprawiania sportu. Produkt dostępny jest w kolorach: czarno-szarym koralowo-szarym, biało-szarym oraz granatowo-czerwonym.

Sound Hub Plugz - te lekkie bezprzewodowe słuchawki douszne zapewniają wysoką jakość dźwięku oraz komfort noszenia dzięki ergonomicznemu kształtowi, który pozwala precyzyjnie dopasować je w uchu. W zestawie znajdują się końcówki douszne w trzech różnych rozmiarach. Ich zadaniem jest również izolowanie użytkownika od hałasu z zewnątrz. Słuchawki douszne Sound Hub Plugz są wyposażone w neodymowe 8 mm przetworniki oraz w baterię, która zapewnia do 6 godzin działania. Poza tym zestaw zawiera zdejmowane sportowe mocowania, zapewniające bezpieczne dopasowanie. Słuchawki są dostępne w kolorach: czarno-białym, czerwono-szarym, biało-szarym i fioletowo-różowym.

Niestandardowe profile dźwiękowe

Bezprzewodowe wkładki douszne Sound Hub XD2 oferują trzy profile dźwiękowe (EQ), dzięki którym użytkownik może dostosować dźwięk do swoich preferencji. Signature Sound został zaprojektowany specjalnie dla częstotliwości muzyki pop i rock. Wzmocnienie basów producent zaleca dla gatunku hip-hopu i R & B, a wybierając opcję podcastu użytkownik otrzyma wyjątkowo wyraźny dźwięk.

Bezprzewodowe słuchawki douszne Sound Hub Tone i bezprzewodowe słuchawki douszne Sound Hub Plug są również wyposażone w trzy profile EQ, w tym music zaprojektowane tak, aby zapewnić doskonały dźwięk bez względu gatunek odtwarzanej muzyki, profil movie, który naśladuje dźwięk o jakości kinowej i oraz podcast, czyli profil, który wzmacnia czystość dźwięku.

Free Rein 2

Oprócz rodziny bezprzewodowych słuchawek Sound Hub, IFROGZ ogłosiło dziś także wprowadzenie na rynek bezprzewodowych słuchawek Free Rein 2.

Bezprzewodowe słuchawki douszne Rein 2.0 wyposażone są w 8-milimetrowe przetworniki zapewniające doskonały dźwięk, akumulator zapewniający działanie słuchawek nawet do 6 godzin i magnetyczne wkładki douszne, Atutem tego produktu są również zdejmowane sportowe mocowania Free Rein, które utrzymują w uchu słuchawki podczas treningów. Do zestawu producent dołączył również trzy końcówki douszne w różnych rozmiarach, dzięki czemu użytkownik może je dopasować do kształtu swoich uszu. Słuchawki douszne Free Rein 2.0 mają wodoszczelność IPX-2 i są dostępne w kolorach czarnym, białym, czerwonym i fioletowym.

Ceny i dostępność

Słuchawki Sound Hub oraz Free Rein 2 będą dostępne jesienią na stronie ifrogz.com oraz w wiodących sieciach handlowych w następujących cenach:

• Sound Hub Sync €49.99/ £44.99 - około 215 złotych

• Sound Hub XD2 €44.99 / £39.99 - około 190 złotych

• Sound Hub Tone €34.99 / £29.99 - około 150 złotych

• Sound Hub Plugz €29.99 / £24.99 - około 130 złotych

• Free Rein 2 Wireless Earbuds €24.99 / £19.99 - około 110 złotych