mophie zapewnia ładowanie bezprzewodowe w dowolnym miejscu

mophie, marka należąca do firmy ZAGG i wiodący producent akcesoriów do urządzeń mobilnych zaprezentowała dzisiaj nowe, uniwersalne rozwiązania do ładowania bezprzewodowego. Portfolio produktów mophie w tym obszarze uzupełnią ładowarka samochodowa charge stream vent mount, oraz stacje ładujące charge stream powerstation wireless i charge stream powerstation wireless XL. Do tej grupy rozwiązań należy zaliczyć również bazę charge stream pad mini. Rodzina produktów do ładowania bezprzewodowego zapewnia użytkownikom zawsze łatwy i szybki dostęp do energii w dowolnym miejscu.

Linia uniwersalnych bezprzewodowych produktów do ładowania firmy mophie zapewnia szybkie i wygodne bezprzewodowe ładowanie, zoptymalizowane dla smartfonów Apple, Samsung i innych urządzeń z obsługą Qi. Nowe produkty do ładowania mogą być używane w dowolnym miejscu i czasie np. w domu, w samochodzie, biurze, na zewnątrz podczas spotkania z przyjaciółmi oraz w podróży.

- Dzięki nowym produktom mophie użytkownicy mogą ładować swoje smartfony w sposób, w jaki preferują, czyli bezprzewodowo. - powiedział Gavin Slevin, Dyrektor Generalny, ZAGG International. - Nowa linia produktów pozwala swobodnie uzupełnić energię w smartfonie. Wkraczając w nową erę bezprzewodowego ładowania, cieszymy się, że dajemy naszym klientom wolność, komfort i bezpieczeństwo, co wiąże się z posiadaniem w pełni naładowanego urządzenia. – dodał.

Ładowarka samochodowa charge stream vent mount

Ładowarka charge stream vent mount umożliwia użytkownikom swobodne korzystanie z bezprzewodowego ładowania w większości samochodów dzięki czteropunktowemu mocowaniu, dzięki któremu urządzenie z łatwością można umieścić w otworach wentylacyjnych. Jego unikalna konstrukcja pozwala na współpracę z praktycznie każdym smartfonem z obsługą Qi, niezależnie od wielkości.

Urządzenia mobilne można z łatwością wprowadzać i usuwać z bazy, a gumowane ramiona zapewniają bezpieczny, antypoślizgowy uchwyt. Smartfon w bazie może pracować zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej. Ładowarka charge stream vent mount w zapewnia do 10 W mocy i jest zoptymalizowana pod kątem zarówno szybkiego ładowania urządzeń Apple (7,5 W), jak i Samsung (9 W). Urządzenie zawiera dwie opcje montażu - na desce rozdzielczej lub konsoli, adapter samochodowy Quick Charge 2.0 i kabel USB-A na micro USB o długości 8 m.

Stacje ładujące charge stream powerstation wireless i charge stream powerstation wireless XL

Bazy ładujące charge stream powerstation wireless i charge stream powerstation wireless XL zostały zaprojektowane jako tradycyjna bezprzewodowa podstawka ładująca, z której użytkownik może skorzystać, gdy znajduje się w pobliżu gniazdka ściennego i oraz baza, która zapewnia przenośne bezprzewodowe ładowanie urządzeń obsługujących Qi z prędkością do 5 W, np. gdy użytkownik jest w drodze. Obudowa urządzenia jest smukła i miękka w dotyku.

Stacje charge stream powerstation wireless o mocy 6,040 mAh i charge stream powerstation wireless XL a o mocy 10 000 mAh, zapewniają odpowiednio do 34 i 48 godzin dodatkowej energii. Ładować w nich można smartfony lub inne urządzenia USB, na przykład tablety. Aby rozpocząć ładowanie wystarczy nacisnąć przycisk wskaźnika LED. Port USB-A o mocy 10 W umożliwia jednoczesne szybkie ładowanie drugiego urządzenia. Potrójnie testowane, certyfikowane baterie litowo-polimerowe zapewniają najwyższą wydajność i bezpieczną pracę.

Inne cechy produktów mophie charge

• Kompatybilność z cienkimi etui: produkty mophie z linii ładowania bezprzewodowego mogą ładować urządzenia w etui o grubości do 3 mm.

• Funkcjonalny design: niskoprofilowa, kompaktowa i cienka obudowa produktów do ładowania bezprzewodowego zapewnia ich wysoką funkcjonalność. Gumowane podkładki chronią przed zadrapaniami i zapewniają, że telefon pozostaje na miejscu, aby ładowanie mogło odbywać się bez żadnych zakłóceń.

Ceny i dostępność:

Nowe, uniwersalne produkty do ładowania bezprzewodowego będą dostępne jesienią na stronie internetowej mophie.com oraz w wiodących sieciach handlowych w następujących sugerowanych cenach detalicznych:

• Ładowarka samochodowa charge stream vent mount - 59,95 € / 54,95 £ - około 260 złotych

• charge stream powerstation wireless - 79,95 € / 69,95 £ - około 340 złotych

• charge stream powerstation wireless XL - 99,95 € / 89,95 £ - około 430 złotych