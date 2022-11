Słuchawki HyperX Cloud Stinger 2 Wireless już dostępne

HyperX, zespół ds. gamingowych urządzeń peryferyjnych w firmie HP Inc. oraz lider marki w dziedzinie gier i esportu, ogłosił premierę bezprzewodowego zestawu słuchawkowego do gier HyperX Cloud Stinger™ 2. Oferując charakterystyczną dla HyperX wygodę i trwałość dzięki miękkiej piance pamięciowej i najwyższej jakości syntetycznej skórze, bezprzewodowy zestaw Cloud Stinger 2 wykorzystuje technologię DTS® Headphone:X® Spatial Audio1 zapewniającą lepszą przestrzenność dźwięku 3D i dokładność lokalizacji oraz do 20 godzin pracy akumulatora2 dla grania bez kabli.

Bezprzewodowe słuchawki Cloud Stinger 2 wykorzystują duże 50-milimetrowe przetworniki, które zapewniają wyraźniejsze doznania z wirtualnym dźwiękiem przestrzennym DTS Headphone:X, który tworzy środowisko dźwiękowe 7.1. Zestaw wyposażono również w łatwo dostępne elementy sterujące dźwiękiem na nauszniku oraz obrotowy, wyciszający szumy elastyczny mikrofon, który zapewnia dodatkową wygodę, redukcję szumów otoczenia i lepszą jakość głosu.

"Nowy bezprzewodowy zestaw Cloud Stinger 2 zapewnia graczom wysokiej jakości konstrukcję i komfort oraz niesamowite wrażenia dźwiękowe DTS Headphone:X w przystępnym punkcie cenowym przy eliminacji kabli" - powiedziała Bianca Walter, Business Manager w HyperX w regionie EMEA. "Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier Cloud Stinger 2 to doskonała opcja dla graczy, którzy pragną bardziej wciągających wrażeń w grze, mając przy tym swobodę i elastyczność grania bez kabli".

Pozbywając się kabli bez uszczerbku dla doświadczenia użytkownika, słuchawki Cloud Stinger 2 wireless dodają nową opcję do popularnej linii HyperX Cloud Stinger. Zachowując zgodność z podstawowymi założeniami najnowszego, udoskonalonego modelu Cloud Stinger 2, nowa bezprzewodowa wersja oferuje większą elastyczność dzięki nawet 20 godzinom2 swobody, a także świetny dźwięk i lekką wygodę poniżej 300 g. Zestaw słuchawkowy jest również wyposażony w nauszniki, które obracają się o 90 stopni, aby zapewnić elastyczne dopasowanie do szyi podczas robienia przerw.

Dostępność

Gamingowy zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Stinger 2 jest już dostępny u sprzedawców detalicznych

i internetowych w regionie EMEA w cenie 329 PLN. Więcej informacji można znaleźć na stronie produktu. Ceny w sklepie HyperX.com mogą ulec zmianie bez powiadomienia.