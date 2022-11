TP-Link Archer T3U Nano – miniaturowa, dwuzakresowa karta sieciowa USB

TP-Link prezentuje kartę sieciową Archer T3U Nano, która pozwala na uzyskanie prędkości transmisji WiFi do 1300Mb/s. Kompaktowy rozmiar będzie idealny przy zastosowaniach np. w laptopach.

Archer T3U Nano to karta sieciowa ze złączem USB. Produkt zaprojektowano z myślą o zastosowaniach w laptopach. Kompaktowe wymiary (19,85 x 15,7 x 7,93mm) zapewniają, że sąsiadujące porty nie są zasłanianie, a urządzenie może znajdować się w gnieździe nawet podczas transportu notebooka. T3U Nano świetnie sprawdzi się w komputerach, które nie były w ogóle wyposażone w łączność bezprzewodową, bądź mają przestarzałe karty sieciowe nie oferujące już najwyższych prędkości.

Urządzenie pracuje w standardzie 802.11ac i oferuje do 1300 Mb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach transmisji: do 400 Mb/s w paśmie 2.4GHz oraz do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz. Zgodność ze standardem AC1300 gwarantuje swobodne korzystanie z wieloosobowych gier sieciowych, rozmów VoIP czy strumieniowej transmisji materiałów wideo. Z kolei zastosowanie najnowszego protokołu szyfrowania WPA3 zapewnia bezpieczeństwo transmisji na najwyższym poziomie. Karta sieciowa wspiera technologię MU-MIMO, która umożliwia routerowi jednoczesną komunikację z kilkoma urządzeniami klienckimi, co znacząco poprawia ogólną wydajności sieci.

Konfiguracja produktu jest bardzo prosta. Wystarczy podłączyć go do komputera, a system operacyjny automatycznie zainstaluje sterowniki. Urządzenie jest kompatybilne z systemami Windows i Mac OS.

Karta sieciowa TP-Link Archer T3U Nano jest już dostępna w sprzedaży w cenie ok. 90 zł.