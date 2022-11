PowerWalker Solar Inverter 3600 SKY i 5600 SKY - wszechstronne inwertery do sieci On-grid

Firma PowerWalker dodała do swojej oferty nowe inwertery solarne Solar Inverter 3600 SKY i 5600 SKY przeznaczone do sieci fotowoltaicznej On-grid. Urządzenia wyróżniają się przede wszystkim efektownym pierścieniem LED Ambient RGB oraz możliwością zdalnego sterowania za pomocą aplikacji SolarPower.

PowerWalker Solar Inverter 3600 SKY i 5600 SKY to wielofunkcyjne inwertery przeznaczone do sieci On-grid, które mają zagwarantować bezprzerwowe zasilanie i pełną sinusoidę na wyjściu. Urządzenia zostały wyposażone w wyświetlacz z konfigurowalnym pierścieniem LED Ambient RGB do zmiany trybu i statusu pracy. Za jego pomocą można w łatwy sposób dostosować np. prąd ładowania akumulatora czy priorytet ładowarki AC / solarnej. Co istotne, opisywane inwertery mogą być sterowane zdalnie za pomocą mobilnej aplikacji SolarPower.



Model 3600 SKY wyróżnia się mocą znamionową 3600 W, a moc szczytowa paneli solarnych wynosi do 5000 W (z włączoną technologią ładowania MPPT). Wariant 5600 SKY cechuje się mocą znamionową 5600 W, a maks. moc paneli to 6000 W. Do pozostałych cech urządzeń należy zaliczyć 1- lub 3-fazową konfiguracją w systemie równoległym (do 9 działających jednostek) oraz pełną współpracą z bankiem energii (ESS) LiFe Battery System.



Producent podkreśla, że inwertery 3600 SKY i 5600 SKY idealnie nadadzą się do zastosowań w topologiach sieciowych IT, gdzie mogą również pełnić funkcję wydajnej i konfigurowalnej ładowarki AC / solarnej. Produkty mają pełnić rolę centrum do sprawowania kontroli nad energią produkowaną przez panele solarne lub energią zmagazynowaną w akumulatorach, lub bankach ESS.



Inwerter PowerWalker Solar Inverter 3600 SKY został wyceniony na ok. 4090 zł, natomiast wydajniejszy Solar Inverter 5600 SKY ma kosztować ok. 4490 zł.