Przełączniki klawiaturowe marki HyperX są od teraz dostępne w mechanicznej klawiaturze dla graczy Alloy Origins

HyperX, dział gamingowy firmy Kingston Technology Company Inc., poinformował o dostępności przełączników klawiaturowych HyperX i klawiatury dla graczy HyperX Alloy Origins™ na całym świecie. Pierwszy przełącznik klawiaturowy marki HyperX, który wprowadzono na rynek, to liniowy przełącznik mechaniczny HyperX Red. Powstał on z myślą o wydajności i długiej eksploatacji. Do aktywacji wymaga mniejszej siły nacisku, a jego wytrzymałość jest oceniana na 80 milionów kliknięć. Klawiatura mechaniczna HyperX Alloy Origins™ to pierwsza pełnowymiarowa klawiatura dla graczy wyposażona w przełączniki HyperX. Ma dobrze widoczne klawisze z podświetleniem RGB, wyrazistymi efektami świetlnymi i pięcioma regulowanymi poziomami jasności, które sprawdzą się podczas grania zarówno w dzień, jak i w nocy.

Korpus klawiatury Alloy Origins™ jest wykonany z trwałego i stabilnego aluminium lotniczego ze szczotkowanym wykończeniem. Konstrukcja urządzenia pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku i pozostawia wiele przestrzeni na korzystanie z myszy. Modelowi Alloy Origins towarzyszy oprogramowanie HyperX NGENUITY, które udostępnia makra i zaawansowane funkcje podświetlenia, w tym możliwość prostego dostosowywania efektów świetlnych dla każdego klawisza. Urządzenie jest wyposażone w odłączany przewód ze złączami USB typu C i A.

Klawiatura Alloy Origins udostępnia tryb Custom Game, w którym użytkownicy mogą wybrać, które klawisze są włączone, a które nie. Samodzielnie definiowane makra można zapisywać w bibliotece makr. Użytkownicy mają też do wyboru trzy regulowane kąty ustawienia klawiatury, pozwalające nadać jej idealną pozycję. Za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY we wbudowanej pamięci można zapisać maks. trzy profile klawiatury Alloy Origins na potrzeby grania poza domem. Do innych zalet urządzenia należą 100-procentowy anti-ghosting i pełna funkcja N-Key Rollover.

„Firma HyperX poświęciła dwa lata na pracę nad serią przełączników klawiaturowych, których funkcje i specyfikacje konstrukcyjne spełnią wymagania graczy. Z przyjemnością wprowadzamy przełączniki naszej marki na rynek gamingowy” — mówi Bianca Walter, Keyboard business manager w HyperX w regionie EMEA. „Dzięki naszym nowym przełącznikom mechaniczna klawiatura dla graczy Alloy Origins zaspokoi potrzeby użytkowników, którym zależy na liniowych przełącznikach w czerwonym kolorze, wytrzymujących 80 milionów kliknięć na klawisz”.

Dostępność

Więcej informacji na temat globalnej dostępności HyperX Alloy Origins można znaleźć na stronie internetowej poświęconej produktowi. Sugerowana cena klawiatury mechanicznej Alloy Origins to 469 PLN.