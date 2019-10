TP-Link Tapo C200 - obrotowa kamera WiFi do monitoringu domowego

TP-Link przedstawia obrotową kamerę WiFi do monitoringu wewnętrznego Tapo C200, rejestrującą obraz w rozdzielczości Full HD. Zalety urządzenia z pewnością docenią osoby, które chcą mieć pewność, że kiedy nie ma ich w domu, ich mienie jest bezpieczne.

Obrotowa kamera Tapo C200 doskonale sprawdzi się jako urządzenie monitorujące mieszkanie lub dom pod nieobecność właścicieli. Można ją obsługiwać przez aplikację Tapo Camera (dostępna na urządzenia mobilne z systemem iOS lub Android), dzięki której w dowolnym momencie możliwe jest podejrzenie obrazu z kamery, a w razie wykrycia intruza właściciel natychmiast otrzymuje powiadomienie na telefon. Tapo C200 posiada tryb nocny z nagrywaniem w podczerwieni 850nm, który jest w stanie wykryć ruch w odległości nawet do 9 metrów. Niezwykle szczegółowy obraz w rozdzielczości 1080P gwarantuje świetną jakość transmitowanego wideo zarówno w dzień, jak i w nocy. Natomiast szerokokątny obiektyw kamery (o możliwości obrotu horyzontalnego o 360° i wertykalnego do 114°) doskonale sprawdzi się w razie potrzeby monitorowania dużej przestrzeni. Tapo posiada także tryb prywatny, po włączeniu którego soczewki obiektywu kamery zostaną zasłonięte, by zapewnić prywatność osobom, będącym w zasięgu kamery.

Gdy podczas nieobecności właściciela obiektu, kamera wykryje podejrzany dźwięk lub ruch, natychmiast wyśle powiadomienie na jego telefon. Użytkownik ma możliwość włączenia alarmu dźwiękowego i świetlnego, który odstraszy potencjalnego intruza.

Kamera posiada również funkcję harmonogramu zapisu. Urządzenie będzie automatycznie nagrywać obraz w oparciu o wyznaczoną datę i godzinę, niezależnie od tego, czy wykryje w tym czasie ruch, czy nie. Natomiast zastosowanie karty Micro SD (obsługa do 128 GB) pozwala zapisywać nagrywany obraz w pętli. Za pomocą aplikacji Tapo Camera użytkownik może w każdej chwili i z dowolnego miejsca odtworzyć wybrany fragment nagrania.

Aplikacja Tapo, umożliwia nie tylko bieżące monitorowanie tego, co się dzieje wewnątrz jednego pomieszczenia. Dzięki niej można zarządzać wieloma kamerami w różnych miejscach, np. kuchni, hallu i pokojach. Można odtwarzać widok z czterech różnych urządzeń na jednym ekranie lub wybrać widok z jednej kamery, by uzyskać bardziej szczegółowy podgląd. Aplikacja obsługuje do 32 kamer!

TP-Link zdaje sobie sprawę jak ważne jest dzielenie się niezapomnianymi chwilami z bliskimi, którzy nie mogą być na co dzień obecni w życiu mieszkańców. Dzięki kamerze Tapo możliwe jest udostępnienie obrazu z kamery na żywo najbliższym, którzy są daleko.

Kamera może być wykorzystywana także do dwukierunkowej transmisji wysokiej jakości audio - pozwala na skomunikowanie się podczas nieobecności właściciela domu z obecnymi w nim osobami. Kamera Tapo C200 objęta jest 36-miesięczną gwarancją producenta.