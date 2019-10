Monitorowanie poziomu tlenu w krwi – nowa funkcja w opasce HONOR Band 5

Najnowsza wersja opaski HONOR Band 5 będzie wyposażona w funkcję do pomiaru saturacji. Dzięki wprowadzonym zmianom urządzenie pozwala mierzyć parametry niezbędne dla utrzymania dobrej kondycji i stanu zdrowia zarówno podczas treningów, jak i codziennych aktywności oraz snu.

Z najnowszej funkcji opaski będzie można skorzystać poprzez wybór sekcji blood oxygen monitoring. Po rozpoczęciu pomiaru można na bieżąco sprawdzać poziom saturacji. Warto jednak pamiętać, że opaska HONOR Band 5 nie jest urządzeniem medycznym, jej wskazania nie powinny być podstawą do diagnozy, leczenia czy prewencji chorób. Pozyskane dane służą wyłącznie do użytku osobistego i powinny być traktowane jako wskazówki mające na celu optymalizację aktywności fizycznej.

Lepsza kontrola treningów

Pomiar saturacji to kluczowa funkcjonalność dla osób dbających o kondycję. Pozwala mierzyć poziom nasycenia tlenem krwi tętniczej, który następnie trafia do komórek i tkanek, co ma niebagatelne znaczenie, szczególnie w czasie wytężonego wysiłku. Poziom natlenowania krwi ma bezpośrednie przełożenie na osiągane wyniki sportowe. Może być on także wskaźnikiem alarmującym o stanach niepożądanych. Prawidłowa wartość wskaźnika powinna zawierać się w przedziale 90–100%. Pomiary poniżej 89% są wskazaniem do zaprzestania treningu lub nawet kontaktu z lekarzem.

Wygodniejsze sterowanie muzyką

Najnowsza wersja opaski umożliwia, z poziomu nadgarstka, wykorzystanie HONOR Band 5 do kontroli aplikacji służących do słuchania muzyki. Urządzenie wspiera m.in. aplikacje, takie jak Google Play Music, Spotify, YouTube, Shazam, Huawei music i wiele innych. Podobnie jak w przypadku miernika saturacji nowa funkcja dostępna będzie po pobraniu i włączeniu aktualizacji za pośrednictwem aplikacji Huawei Health App. Kontroler muzyki jest kompatybilny tylko z telefonami wyposażonymi w system Android 5.0 lub nowszymi wersjami.

Nowa technologia, nowe możliwości

Miernik saturacji oraz kontroler muzyki to kolejne, na długiej liście, funkcje opaski HONOR Band 5. Urządzenie posiada do tego wytrzymałą baterię, która wymaga ładowania jedynie raz na ok. 14 dni i wyposażone jest m.in. w ekran dotykowy o przekątnej 0,95 cala oraz liczne tryby sportowe i fitness.

Opaska Band 5 może stanowić kolejny powód zachęcający do dbania o zdrowie z wykorzystaniem technologii pomiaru serca HUAWEI TruSeen™ 3.5, która umożliwia 24-godzinne monitorowanie funkcji serca w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można na bieżąco śledzić stan swojego zdrowia. Urządzenie wyposażone jest także w technologię TruSleep™, certyfikowaną przez Centrum Dynamicznych Biomarkerów w Harvard Medical School, służącą do monitorowania jakości snu m.in poprzez ponad 200 dostosowanych do użytkownika sugestii mających na celu jego poprawę.

Opaska HONOR Band 5 już wkrótce będzie dostępna w Polsce w atrakcyjnej cenie.