Premiera MasterCase SL600M Black Edition - obudowa dla entuzjastów w nowej odsłonie

Obudowa Cooler Master MasterCase SL600M Black Edition to ukłon w stronę osób, które cenią sobie ciszę i funkcjonalność, a jednocześnie stawiają na elegancki design.

Cooler Master MasterCase SL600M Black Edition to nowy wariant kolorystyczny wielokrotnie nagradzanej obudowy SL600M, która swoją premierę miała równo rok temu. Użytkownicy dostają więc produkt sprawdzony i dopracowany, wraz ze wszystkimi jego unikalnymi cechami. Mamy tu zatem nietuzinkowy system przepływu powietrza od dołu obudowy do góry, montowany z przodu obudowy zasilacz, czy opcję pionowego montażu kart rozszerzeń (do dziewięciu sztuk + dwie poziomo).



W środku znalazło się dużo miejsca na instalację wydajnego chłodzenia. Decydując się na aktywne, można wybierać spośród coolerów o wysokości do 193 mm. Dla zwolenników zestawów AiO przygotowano miejsce na dwie chłodnice o długości 360 mm, dzięki czemu całość powinna być dobrze wyciszona. Obudowa MasterCase SL600M Black Edition jest wyposażona w duże (200 mm), wolnoobrotowe wentylatory, które mają zapewnić optymalny przepływ powietrza przy ograniczonej emisji hałasu. Ponadto na frontowym panelu wyprowadzono szereg wyjść, w tym USB typu C, 2 x USB 3.0 oraz kontroler obrotów wentylatorów.

Jak zapewnia producent całość wykonana jest z wysokiej jakości materiałów i poddana starannej obróbce. Przykładowo aluminiowe panele są malowane proszkowo z wykorzystaniem żywic syntetycznych. Dzięki temu obudowa ma wykazywać wielokrotnie większą wytrzymałość i trwałość, a także wyższą odporność na ścieranie niż w przypadku tradycyjnego lakierowania. Jest to również metoda bardziej przyjazna środowisku niż malowanie na mokro, gdyż nie wymaga stosowania szkodliwych dla przyrody rozpuszczalników.

Obudowa dla graczy Cooler Master MasterCase SL600M Black Edition trafi do sklepów w bieżącym kwartale w cenie 849 zł.