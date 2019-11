Jabra współpracuje z Zoom, aby zapewnić w pełni wciągające doświadczenia podczas prowadzenia wideokonferencji

Jabra, lider w dziedzinie rozwiązań komunikacji audio i wideo ogłasza, że Jabra PanaCast - pierwsze na świecie inteligentne rozwiązanie oferujące wideo panoramiczne 4K typu plug-and-play - zostało wybrane przez Zoom Video Communications, Inc. do obsługi nowej funkcji teleobecności, a dokładnie Zoom Rooms Speaker Switching. Okazało się, że Jabra PanaCast to jedyna kamera klasy biznesowej z tak zaawansowaną funkcjonalnością niezbędną do uzyskania pełni doświadczeń oferowanych przez Zoom Rooms.

Zoom Rooms Speaker Switching to dodatkowa funkcja Zoom Rooms, zaprezentowana w tym tygodniu na Zoomtopia, konferencji użytkowników Zoom. To rozwiązanie, które ma na celu wyposażyć każdą salę konferencyjną we wszystkie narzędzia potrzebne do prowadzenia spotkań wideokonferencyjnych i umożliwić użytkownikom proste dołączania do nich dzięki naciśnięciu jednego przycisku. Funkcja teleobecności przenosi istniejące możliwości Zoom Room na kolejny poziom, aby zapewnić jeszcze bardziej realne wrażenia podczas wideokonferencji. Nowa usługa i jej komponenty sprzętowe, w tym kamera Jabra PanaCast, zapewniają naturalną i wciągającą współpracę, poprawiając zaangażowanie uczestników, nawet gdy znajdują się tysiące kilometrów od siebie.

Jabra PanaCast posiada certyfikat Zoom Rooms. Została wybrana, ponieważ jako pierwsza kamera może samodzielnie dostarczyć trzy pojedyncze strumienie wideo. Oznacza to, że trzy różne perspektywy kamery będą współdziałały z funkcją przełączania głośników Zoom Rooms oraz z trzema mikrofonami wykrywającymi, która strona w danej chwili mówi. Następnie system Zoom Rooms nakaże przełączyć się na właściwy kąt kamery w zależności od aktywności mikrofonu. Jeśli nikt nie mówi, usługa automatycznie stosuje pełny tryb ustawień wstępnych, dzięki czemu wszyscy uczestnicy są wyraźnie rejestrowani i wyświetlani w rzeczywistym wymiarze. Co więcej, niewielka obudowa Jabra PanaCast pozwala ustawić urządzenie na wysokości oczu, ułatwiając kontakt wzrokowy, usuwając bariery między rozmówcami i umożliwiając im komunikację na takim poziomie, jak gdyby znajdowali się w tym samym pokoju.

„Z przyjemnością współpracujemy z Jabra dostarczając klientom kolejną wersję Zoom Room”, powiedział Nick Yu, Head of Global Services. „Dzięki wiodącej technologii Jabra opracowaliśmy unikalną propozycję, która zachwyca użytkowników i działy IT, dostarczając rozwiązanie typu plug-and-play, które eliminuje niepotrzebną złożoność rozwiązań, redukuje koszty i nakład prac konserwacyjnych, tworząc wciągający system wideokonferencji”.

Jabra PanaCast to pierwsze na świecie inteligentne panoramiczne urządzenie do współpracy wideo wyposażone w trzy 13-megapikselowe kamery, które działają razem jako jedna dzięki technologii rdzeniowej wbudowanej w procesor Jabra PanaCast Vision. Rozwiązanie z wieloma kamerami oferuje pełne panoramiczne pole widzenia 180 stopni, zerując współczynnik zmarnowanego miejsca i uwzględniając tych uczestników, którzy są zwykle nie są widoczni. Panoramiczne wideo i pierwszy w branży inteligentny zoom niezależnie i stale optymalizują pole widzenia, aby włączyć wszystkich do rozmowy.

„W Jabra od dawna koncentrujemy się na tworzeniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie dźwięku i wideo, dążąc do tego, aby uczynić niewielką salę konferencyjną optymalną przestrzenią do współpracy”, powiedział Aurangzeb Khan, SVP, Jabra Intelligent Vision Systems. „Ze względu na zmieniający się charakter pracy najważniejsze jest, aby pracownicy mieli przestrzeń do komunikowania się i współpracy, uwzględniając pracowników zdalnych i współpracowników na całym świecie. Cieszymy się, że możemy współpracować z Zoom i być liderem w dostarczaniu całkowicie wciągającej platformy konferencyjnej przy użyciu najlepszego w swojej klasie oprogramowania, technologii dźwięku i obrazu. Jesteśmy przekonani, że Jabra PanaCast zapewni niezrównane wrażenia wideo w Zoom Rooms. ”