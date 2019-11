Nokia 6.2, czyli wyjątkowe zdjęcia i zawsze aktywny tryb HDR już w polskiej sprzedaży

HMD Global, producent telefonów Nokia, ogłosił start polskiej sprzedaży modelu Nokia 6.2, czyli pierwszego smartfona z rodziny Nokia 6 z potrójnym aparatem wspieranym sztuczną inteligencją i ekranem PureDisplay. Urządzenie jest dostępne na naszym rynku w sieci komórkowej T-mobile oraz w sieciach sprzedaży detalicznej; w kolorach czarny błysk i srebrny, w wariancie pamięci 4GB/64GB i rekomendowanej cenie 1099 zł.

Nowa Nokia 6.2 po raz pierwszy w swoim segmencie wprowadza zawsze aktywny tryb HDR. Dzięki dedykowanemu procesorowi wizualnemu, wyświetlacz PureDisplay dostarcza prawie miliard odcieni kolorów. Potrójny aparat wspierany sztuczną inteligencją pozwala uchwycić na zdjęciach wszystkie detale, tworzyć portrety z efektem rozmycia oraz imponujące szerokokątne panoramy. Skandynawskie tradycje i wysokiej klasy materiały dają efekt w postaci unikalnego designu najnowszego modelu.

- Chcieliśmy na nowo zdefiniować cechy, znane z naszych smartfonów z serii 6. Nokia 6.2 jest prekursorem za sprawą dwóch cech: zapierającego dech w piersiach ekranu PureDisplay oraz potrójnego aparatu wspieranego przez AI. Jesteśmy pewni, że użytkownicy otrzymają urządzenie premium, spełniające najwyższe standardy pod kątem designu i wydajności. Z imponującymi możliwościami wyświetlania miliarda odcieni kolorów, ekran PureDisplay pozwala cieszyć się ulubionymi filmami i serialami w najwyższej jakości. Innowacyjny potrójny aparat pozwala z kolei puścić wodze fantazji w każdym momencie – powiedział Juho Sarvikas, Chief Product Office w HMD Global.

Ekran PureDisplay i zawsze aktywny HDR

Jako pierwszy model z serii “6” wyposażony w innowacyjny ekran z technologią PureDisplay, Nokia 6.2 zapewnia wyjątkową radość z oglądania materiałów na urządzeniach mobilnych. Dedykowany procesor wizualny Pixelworks konwertuje obraz wideo do trybu HDR w czasie rzeczywistym, oferując blisko miliard odcieni kolorów, wyższy kontrast I rozszerzoną dynamikę. Dzięki temu posiadacze nowego modelu mogą cieszyć się większym kontrastem i głębią kolorów podczas oglądania programów na ulubionych platformach streamingowych.

Technologia wyświetlacza ożywia wszystko, co widać na ekranie dzięki szerokiej reprodukcji kolorów, dynamice kontrastu i wysokiej jasności. Miejscowe wzmacnianie kontrastu sprawia, że obrazy są dobrze widoczne również w warunkach mocniejszego naświetlenia słonecznego.

Potrójny obiektyw zasilany mocną baterią

Kolejną nowością jest potrójny obiektyw aparatu, pozwalający uchwycić każdy detal, by stworzyć piękne portrety z efektem rozmycia i szerokie panoramy, które pokażą wszystko to, co zechcesz. Nieważne gdzie i kiedy – tryb nocny ze sztuczną inteligencją umożliwia nieograniczoną gotowość do robienia zdjęć gotowych do udostępnienia najbliższym.

Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji oraz unikalnym efektom rozmycia i upiększenia, każdy portret zrobiony z Nokia 6.2 jest wyjątkowy. Dostosowanie pomaga w uchwyceniu pięknie rozmytego tła w różnych kształtach, przez co Twoje ujęcia będą zawsze wyróżniać się w mediach społecznościowych. Dodatkowe przewagi nowego modelu to nagrania wideo w trybie Ultra HD, przestrzenny dźwięk czy tryb połączonych obrazów Dual-Sight.

Wszystkie funkcjonalności nowej Nokia 6.2 są zasilane mocną baterią, oferującą dwa dni żywotności na jednym ładowaniu. Oznacza to, że fani będą mogli cieszyć się muzyką, filmami, graniem w gry oraz rozmowami bez przejmowania się koniecznością częstego ładowania smartfona.

Skandynawski design i kunszt premium na wyciągnięcie ręki

Poprzez inspirację dziedzictwem skandynawskiego designu, Nokia 6.2 łączy rzemiosło z wysoką technologią w ponadczasowo pięknym urządzeniu. Smartfon jest lekki, a jednocześnie wytrzymały, a to za sprawą wykorzystania najnowszych polimerowych kompozytów, dwa razy mocniejszych niż poliwęglan i o połowę lżejszych od aluminium. Przy wykończeniu urządzenia wykorzystano wielowarstwowy system metalizacji, co daje imponujące uczucie gładkości, przy jednoczesnej odporności na zarysowania.

Gotowy na Androida 10 smartfon, który będzie coraz lepszy

Będąc częścią programu Android One, Nokia 6.2 jest gotowa na aktualizację do systemu Android 10 i ma zagwarantowane comiesięczne uaktualnienia pakietów zabezpieczeń przez kolejne trzy lata. Co więcej, użytkownicy mają zapewnione aktualizacje systemu operacyjnego przez dwa lata, co daje pewność, że smartfon z czasem będzie stawał się coraz lepszy. Zainstalowany system Android 9 Pie zapewni wspomaganą przez sztuczną inteligencję adaptacyjną baterię, sugestie aktywności App Actions i o wiele więcej. Wbudowany przycisk Google Assistant pozwala na dostęp do osobistego asystenta za jednym dotknięciem. Nowy Ambient Mode umożliwia z kolei korzystanie z jego usług nawet wtedy, kiedy urządzenie jest podłączone do ładowania.

Co więcej, użytkownicy Nokia 6.2 otrzymają trzymiesięczny abonament Google One gratis. Dostęp do tej usługi sprawi, że nie będą musieli martwić się o swoje zdjęcia, wideo i wiadomości, które będą bezpiecznie przechowywane w chmurze. Posiadacze Nokia 6.2 w ramach członkostwa w Google One dostają ponad 100 GB pamięci w Google Drive, Gmail i Google Photos oraz dostęp do wsparcia premium od Google – wszystko we współdzielonym pakiecie rodzinnym.

Cena i dostępność

Nokia 6.2 jest dostępna w kolorach czarnym i srebrnym, w wariancie pamięci 4GB/64GB i rekomendowanej cenie 1099 zł. Urządzenie można nabyć można w sieciach sprzedaży detalicznej oraz w wyłączności operatorskiej w sieci T-mobile.