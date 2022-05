Premiera: Genesis Helium 800 BT - głośniki 2.1 z podświetleniem ARGB

Firma Genesis oferuje szeroką gamę produktów dla graczy. Mocną stronę portfolio stanowią głośniki komputerowe z serii Helium, które właśnie doczekały się nowego flagowego reprezentanta. Mowa o modelu Helium 800 BT, który cechuje się nie tylko mocną specyfikacją, ale także efektownym podświetleniem ARGB.

Genesis Helium 800 BT to zestaw głośników 2.1 o mocy RMS 60 W, które wyróżniają się pasmem przenoszenia 100 Hz – 20 kHz. Zostały one wyposażone w funkcję Bluetooth, posiadają także wejście optyczne (Toslink) i złącze RCA. Mimo, że producent dołącza do zestawu pilot sterujący, zadbano o specjalny panel w subwooferze umożliwiający kontrolę głośności oraz basu. Głośniki otrzymały również tryb ECO, który automatycznie przełączy je w tryb czuwania, gdy nie będą używane.



Genesis Helium 800 BT przeznaczone są nie tylko dla osób wymagających dobrej jakości dźwięku, ale również dla tych, którzy chcą sprzętu wizualnie dopasowanego do komputera. Zastosowane w nich podświetlenie ARGB pozwala na kontrolę iluminacji za pomocą płyty głównej PC i jest ono kompatybilne z oprogramowaniem Polychrome RGB, Mystic Light Sync, RGB Fusion oraz AuraSync.



Głośniki Genesis Helium 800 BT mają swoją premierę 19 maja 2022 roku, a ich cena sugerowana to 499 zł.

Dane techniczne:

• Moc RMS: 60 W (2 x 15 W + 30 W)

• Pasmo przenoszenia: 100 Hz – 20 kHz

• Komunikacja: Przewodowa / Bluetooth

• Złącza:

o Audio: RCA, minijack 3,5 mm, Toslink

o ARGB: USB, 3-pin 5 V

• Wymiary:

o Satelita: 180 x 110 x 113 mm

o Subwoofer: 255 x 250 x 235 mm

• Długość przewodu:

o Pomiędzy głośnikami: 135 cm

o Sygnałowy: 110 cm