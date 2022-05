Premiera: DeepCool FK120 - wentylator z modulacją PWM

DeepCool, firma zajmująca się projektowaniem i produkcją komponentów komputerowych dla entuzjastów, przedstawia nową serię wentylatorów FK120. Model ten można zakupić pojedynczo lub w formie zestawu 3-w-1. Producent zapewnia, że wentylator FK120 zapewnia wysoką wydajność chłodzenia przy utrzymaniu niskiego poziomu hałasu.

Wentylator DeepCool FK120 jest przeznaczony do wielu zastosowań - można go przyłączyć do radiatora lub obudowy komputera. Model FK120 pracuje w zakresie do 1850 obr./min. Wyróżnia się ciśnieniem statycznym 2,19 mmAq i skoncentrowanym przepływem powietrza do 68,99 CFM - tak wysokie parametry powinny być gwarantem wysokiej wydajności. Ponadto wentylator ma przy tym generować poziom hałasu nie większy niż 28 dB(A), co jest możliwe dzięki zastosowaniu dynamicznego łożyska olejowego.

DeepCool FK120 został wykonany z materiału PBT (politereftalan butylenowy), który ma zapewniać dużą odporność na zużycie, a także wysoką wytrzymałość na rozciąganie łopatek wentylatora. Produkt otrzymał również specjalne gumowe podkładki osłaniające mocowania śrub, które mają też za zadanie amortyzowanie wszelkich niepożądanych wibracji i redukcję hałasu.

O wysokiej jakości wentylatora FK120 przekonali się już użytkownicy chłodzenia DeepCool AK620 - na wyposażeniu tego coolera znalazł się opisywany właśnie rotor, który trafia teraz do osobnej sprzedaży.



Wentylator DeepCool FK120 będzie dostępny w sprzedaży w maju 2022 r. Został objęty 3-gwarancją producenta i będzie dostępny również w zestawie 3-w-1.

Sugerowane ceny prezentują się następująco:

• DeepCool FK120 - 11,99 €

• DeepCool FK120-3 IN 1 - 29,99 €

Dane techniczne:

• Wymiary: 120 × 120 × 25 mm

• Waga: 170 g

• Prędkość wentylatora: 500 - 1850 RPM

• Przepływ powietrza: 68.99 CFM

• Ciśnienie statyczne: 2,19 mmAq

• Głośność ≤ 28 dB(A)

• Podłączenie wentylatora: 4-Pin PWM

• Łożysko: dynamiczne olejowe

• Napięcie znamionowe wentylatora: 12 V

• Prąd znamionowy wentylatora: 0,12 A

• Pobór energii wentylatora: 1,44 W