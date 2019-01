NVIDIA GeForce RTX 2060: rozpoczyna się gaming nowej generacji

Firma NVIDIA zaprezentowała dziś kartę graficzną NVIDIA® GeForce® RTX 2060, udostępniając architekturę Turing milionom graczy na całym świecie, wybierających rozwiązania ze średniej półki cenowej.

RTX 2060 zapewnia wysoką wydajność w najnowszych grach z grafiką wzbogaconą o funkcje ray tracingu i sztucznej inteligencji. Wyceniona na 1619 zł RTX 2060 oferuje graczom poziom wydajności i funkcje dostępne wcześniej tylko w kartach klasy high-end.

RTX 2060 jest o 60 procent szybsza od GTX 1060, aktualnie najpopularniejszej karty graficznej firmy NVIDIA, oraz pokonuje w grach kartę GeForce GTX 1070 Ti. Dzięki rdzeniom RT i Tensor oferowanych przez architekturę Turing, może na niej uruchomić grę Battlefield V z włączonym ray tracingiem w jakości 60 klatek na sekundę.

Karty RTX 2060 będą dostępne na całym świecie od 15 stycznia i znajdą się w ofercie firm OEM oraz każdego znaczącego producenta komputerów i kart graficznych.

„Dla milionów graczy na całym świecie gaming nowej generacji zaczyna się właśnie dziś”, powiedział założyciel i dyrektor generalny firmy NVIDIA, Jensen Huang, który zaprezentował kartę RTX 2060 na konferencji poprzedzającej targi CES. „Gracze komputerowi są wymagający, a RTX 2060 wyznacza nowe standardy - bezkonkurencyjną cenę, wyjątkową wydajność oraz ray tracing w czasie rzeczywistym, który zaciera granice pomiędzy filmami a grami. To wspaniała chwila dla graczy i dla całej branży”.

Moc architektury Turing

Karta RTX 2060 wyposażona jest w rozbudowany multiprocesor strumieniowy, który pozwala na bardziej wydajną pracę w przypadku obciążających obliczeń w nowoczesnych grach. Wspiera równoczesne wykonywanie operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych i całkowitych, adaptacyjną technikę cieniowania oraz nową zunifikowaną architekturę pamięci z dwukrotnie większą pamięcią podręczną niż model poprzedniej generacji. Wykorzystujące te funkcje współczesne gry mogą działać z dwukrotnie większą wydajnością niż w przypadku karty graficznej GTX 1060.

Karta graficzna RTX 2060 posiada 6 GB pamięci GDDR6 oraz 240 rdzeni Tensor, które wspierają mechanizmy deep learning umożliwiające zwiększenie wydajności gier dzięki funkcji znanej jako Deep Learning Super Sampling (DLSS).



DLSS wykorzystuje głęboką sieć neuronową do ekstrakcji wielowymiarowych cech renderowanej sceny i inteligentnego łączenia szczegółów z wielu klatek w celu stworzenia wysokiej jakości finalnego obrazu. W rezultacie otrzymujemy wyraźny i ostry obraz o jakości porównywalnej z tradycyjnym renderowaniem, ale uzyskany przy wyższej wydajności.

Battlefield V wkrótce z obsługą techniki DLSS

Firmy Electronic Arts i DICE wydadzą wkrótce aktualizację do gry Battlefield V, która będzie zawierać obsługę DLSS, jak również dodatkowe optymalizacje dla ray tracingu w czasie rzeczywistym. Połączenie DLSS z ray tracingiem pozwoli graczom uzyskać jednocześnie dużą wydajność, jak i wysoką jakość obrazu.

Pierwsze testy pokazują, że karty RTX z aktywnym ray tracingiem i włączoną funkcją DLSS zapewniają zbliżoną liczbę klatek na sekundę w porównaniu do rozgrywki z wyłączonym ray tracingiem.

Potężne narzędzia do przechwytywania i udostępniania rozgrywki w aplikacji GeForce Experience

Karty RTX 2060 obsługują aplikację GeForce Experience™, która usprawnia zabawę na pecetach i zapewnia unikalne, łatwe w użyciu funkcje w grach, takie jak:

• NVIDIA Highlights — automatycznie rejestruje najciekawsze momenty w grze. Ostatnio wydane gry z obsługą Highlights to m.in.: Deuterium Wars, Dirty Bomb, Dying Light: Bad Blood, Europa (Ring of Elysium), Extopia, GRIP, Hitman 2, Insurgency Sandstorm, Justice, Knives Out PC Plus, Lost Ark, Shadow of Tomb Raider, Switchblade oraz X-Morph: Defense.

• NVIDIA Ansel — pozwala graczom robić wyjątkowe zdjęcia w trakcie rozgrywki. Ostatnio wydane gry z obsługą Ansel to m.in.: Deep Rock Galactic, GRIP, Hitman 2, Insurgency Sandstorm, Ride 3 oraz Shadow of Tomb Raider. Gracze mogą dzielić się swoimi ulubionymi zdjęciami i brać udział w comiesięcznych konkursach na stronie Shot with GeForce.

• NVIDIA Freestyle — pozwala graczom dostosować wygląd ich gier dzięki technice post-processingu. Najnowsze filtry mogą zamieniać rozgrywkę lub zdjęcia w obraz olejny lub akwarelę, bądź też nadawać im wygląd, który przypomina styl retro lat osiemdziesiątych.

Promocja związana z grami Anthem oraz Battlefield V

Osoby, które zakupią w sklepach biorących udział w promocji kartę graficzną GeForce RTX 2060 lub komputer stacjonarny wyposażony w taką kartę, otrzymają do wyboru grę Anthem lub Battlefield V. Akcja ta jest ograniczona czasowo oraz dostępna w większości krajów na całym świecie, w tym w Polsce.

Dostępność i cena

Karty RTX 2060 będą dostępne od 15 stycznia w komputerach firm Acer, Alienware, Dell, HP i Lenovo, a także innych wiodących producentów.

Karty autorskie, w tym modele ze standardowym taktowaniem rdzenia jak i fabrycznie podkręcone, będą również dostępne od 15 stycznia, a dostarczą je tacy światowi liderzy jak firmy ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY i Zotac.



Zaprojektowana i wyprodukowana przez firmę NVIDIA standardowo taktowana karta GeForce RTX 2060 Founders Edition także będzie dostępna od tego dnia w sklepie na stronie www.nvidia.com w cenie 1619 zł.