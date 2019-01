Lanberg: czujniki do domowego użytku

Ostrzegą przed dymem, czadem, zalaniem lub ulatniającym się gazem. Czujniki marki Lanberg mogą wydatnie podnieść bezpieczeństwo domu lub biura.

Pięć modeli czujników trafiło do oferty marki Lanberg. Część z nich, jak ostrzegający przed zalaniem pomieszczenia Lanberg SR-104 mogą uratować mienie od zniszczenia. Inne, jak wykrywający czad sensor Lanberg SR-1005, mogą uratować znacznie więcej.

Dym niestraszny

Czujniki Lanberg SR-1001 i SR-1002 służą do wczesnej detekcji dymu. Producent zapewnia, że sensor obu urządzeń będzie działał nieprzerwanie przez 8 lat. W chwili wykrycia dymu w powietrzu czujniki Lanberga podniosą alarm dźwiękowy o głośności 85 dB. To natężenie dźwięku jak w samochodowym klaksonie. Urządzenie posiada własne baterie, więc jest niezależne od zewnętrznego źródła zasilania. W przypadku gdy bateria będzie bliska rozładowaniu, czujnik sam przypomni o konieczności wymiany. Model SR-1002 jest poza tym wyposażony w funkcję Hush, której zadaniem jest umożliwienie wyciszenia alarmu kiedy ten uruchomi się przez przypadek lub z błahego powodu (przecież każdemu zdarzyło się kiedyś coś przypalić w kuchni, prawda? ).



Wykryje gaz zanim zrobi to nasz nos

Większość gospodarstw domowych w Polsce korzysta z instalacji gazowych. I chociaż jest to dość tanie i niezawodne paliwo, to jest też dość niebezpieczne, ze względu na swoją lotną formę. Czujnik Lanberg SR-1003 pozwala na szybkie wykrycie gazu, a w razie detekcji uruchomi alarm.

Z czadem nie ma żartów

Czad (tlenek węgla, CO) jest niewidoczny i bezwonny. Nie wykryty w porę może najpierw pozbawić przytomności, a następnie przyczynić się do śmierci ludzi i zwierząt. Ponieważ w Polsce nadal popularne są piece węglowe, detektory czadu, takie jak Lanberg SR-1005, powinny być powszechnym wyposażeniem domów. Prosta obsługa i głośny sygnał alarmowy, uruchamiany jeśli w powietrzu pojawi się czad, to tylko część zalet nowego detektora. Producent zastosował wysokiej jakości czujnik, mający pozwolić na skuteczną pracę przez 7 lat. Podobnie jak czujniki dymu Lanberg, także i ten posiada własne zasilanie bateryjne i funkcję sygnalizacji wymiany baterii.

By nie zalać sąsiada

W każdym domu jest kilka potencjalnych źródeł zalania, jak pralka czy zmywarka. Czujnik Lanberg SR-1004 umieszczony na podłodze, obok takich urządzeń błyskawicznie poinformuje o wycieku, a tym samym pozwoli na zminimalizowanie strat. Wystarczy, że woda zetknie się z czujnikiem, a urządzenie natychmiast uruchomi alarm. SR-1004 posiada zasilanie bateryjne. Może pracować w szerokim zakresie temperatur, co pozwala na umieszczenie urządzenia tuż obok pracującej pralki czy bojlera.

Ceny czujników zaczynają się od ok. 30 zł.