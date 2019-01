Na targach CES 2019 w Las Vegas firma Netatmo zaprezentowała dzwonek do drzwi, który sprawi, że już nigdy nie przegapisz żadnej przesyłki, a gości przywitasz nawet spoza domu. Inteligentny Wideodzwonek Netatmo może być również stróżem drzwi do domu lub mieszkania.



Zawsze wiesz, kto Cię odwiedził

Inteligentny Wideodzwonek Netatmo (Smart Video Doorbell) to połączenie domofonu z zaawansowanymi funkcjami znanymi z innych rozwiązań smart home. Dedykowana aplikacja mobilna sprawia, że żadna wizyta nie umknie naszym oczom – z gościem porozmawiamy zdalnie, niezależnie od tego, czy akurat przebywamy w ogródku na tyłach domu, czy też jesteśmy w pracy lub na urlopie za granicą.

Dzięki wbudowanej kamerze Full HD z trybem HDR oraz funkcji rozpoznawania ludzi, Inteligentny Wideodzwonek od Netatmo nie tylko pozwala domownikom zobaczyć, kto stoi przed drzwiami, ale może również wysyłać powiadomienia, gdy ktoś się do nich zbliża. Urządzenie rejestruje każde zdarzenie na szyfrowanej karcie microSD i przesyła materiał wideo do chmury (może to być serwer FTP lub usługa Dropbox). Nawet jeśli nie będziemy w stanie odebrać połączenia lub sprawdzić powiadomienia, zawsze będziemy mogli później sprawdzić, kto nas odwiedził. Kamera wyposażona jest w szerokokątny obiektyw (160 stopni) i rejestruje obraz również w całkowitych ciemnościach, dzięki noktowizji opartej na podczerwieni.

Więcej niż dzwonek do drzwi

Netatmo zadbało o to, by wideodzwonek współpracował z popularnymi rozwiązaniami smart home. Jest to pierwszy wideodzwonek w pełni zgodny z Apple HomeKit™, więc można nim sterować z wykorzystaniem asystenta Siri® i komend głosowych. Wspiera również platformę IFTTT, co oznacza, że jest w stanie komunikować się z innymi urządzeniami inteligentnego domu oraz realizować określone, wcześniej zaprogramowane scenariusze działania.

Najnowszy produkt Netatmo może współpracować z zewnętrzną kamerą monitoringu, alarmem czy systemem inteligentnego oświetlenia. Jest w stanie zwiększyć bezpieczeństwo domu lub mieszkania. Wideodzwonek można również ustawić w taki sposób, by wbudowana kamera rejestrowała ruch jedynie w wyznaczonych strefach swojego pola widzenia. Właściciel zostanie także powiadomiony w razie próby wyłączenia lub zdemontowania wideodzwonka ze ściany. To, kiedy otrzymujemy powiadomienia o zdarzeniach, kontrolujemy sami za pomocą aplikacji mobilnej.

Prosty w instalacji i solidny

Instalacja Inteligentnego Wideodzwonka Netatmo jest łatwa, szybka i może zostać przeprowadzona samodzielnie; zwyczajnie zastępuje stary dzwonek do drzwi. Wystarczy je podpiąć do istniejącej instalacji elektrycznej i podłączyć do sieci Wi-Fi. Urządzenie jest zgodne ze wszystkimi instalacjami (od 8 do 24 V oraz 230 V). Korzystanie z produktu Netatmo nie wymaga płatnej subskrypcji ani żadnych dodatkowych opłat – wideodzwonek zapewnia pełną funkcjonalność od razu po wyjęciu z pudełka. Darmowa jest również aplikacja mobilna Netatmo Security, dostępna w wersji na urządzenia z Androidem oraz iOS.

Dzięki swojej konstrukcji Inteligentny Wideodzwonek jest w pełni odporny na ciężkie warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg, wilgoć w powietrzu i drobinki kurzu). Obudowa pokryta jest specjalną nanopowłoką opracowaną przez firmę HZO. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, by przez lata zachować pierwotny wygląd i funkcjonalność.

Wyróżnienie na CES 2019 i dostępność

Inteligentny Wideodzwonek Netatmo zdobył prestiżową nagrodę CES 2019 Innovation Awards w kategorii Home Appliances. Jest to dziewiąte tego typu wyróżnienie dla francuskiego producenta.

Produkt trafi do sprzedaży w drugiej połowie 2019 roku.