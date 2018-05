Nowe urządzenia z serii Elite i ENVY

Firma HP Inc. przedstawiła nową ofertę notebooków, desktopów i monitorów Premium, które uzupełnią serie Elite oraz ENVY. Najnowsze urządzenia z linii HP Elite 1000 i HP ENVY to przede wszystkim atrakcyjne wzornictwo, wysoka wydajność oraz kompaktowe wymiary, umożliwiające użytkowanie w dowolnym miejscu. Obecnie 81 proc. społeczeństwa pracuje w wolnym czasie, a ponad połowa wykonuje czynności osobiste w pracy1. Korzystanie z urządzenia, które jednakowo dobrze radzi sobie w obu środowiskach, jest ważniejsze, niż kiedykolwiek przedtem. Właśnie dlatego HP oferuje dwie linie urządzeń klasy Premium o różnych rozmiarach i kształtach, które można dopasować do indywidualnego stylu i konkretnych potrzeb.

Ponadczasowy, a zarazem nowoczesny design i wsparcie najlepszych inżynierów, zapewniają połączenie stylu, wydajności i wszechstronności – powiedział Achim Kuttler, vice president and general manager, Personal Systems, HP EMEA – Dzięki najmniejszemu na świecie komputerowi biznesowemu z konwertowalnym ekranem, urządzeniu typu 2w1 z wbudowanym ekranem prywatności, najszerszemu komputerowi AiO z zakrzywionym wyświetlaczem i innym wiodącym w branży innowacjom, nasze nowe linie Elite i ENVY zapewniają niezrównane wrażenia z użytkowania komputerów klasy Premium.

Innowacje dla współczesnego biura: seria HP Elite 1000

Pracownicy mają różne oczekiwania wobec swoich urządzeń w zależności od tego, jak pracują i żyją. Seria HP Elite 1000 to doskonała propozycja dla osób, które szukają eleganckiego designu i wytrzymałości oraz najlepszych w branży zabezpieczeń. Zapowiedziane przez HP urządzenia Elite 1000 należą do linii najbezpieczniejszych na świecie i najłatwiejszych w zarządzaniu komputerów PC1. Zawierają pełen pakiet dedykowanych rozwiązań, w tym HP Endpoint Security Controller, HP Sure Start Gen41 i HP Sure Run2 zapowiedziane wcześniej w tym roku. Zupełnie nowy HP EliteBook x360 1030 będzie pierwszym urządzeniem opcjonalnie wyposażonym w funkcję HP Sure Recover with Embedded Reimaging2. Opcja ta zapisuje obraz systemu we wbudowanej pamięci, umożliwiając przywrócenie danych nawet wtedy, gdy dysk twardy zostanie wyczyszczony i nie jest dostępne żadne połączenie sieciowe.

Nowe urządzenia z serii HP Elite 1000 to:

• HP EliteBook x360 1030 G3: najmniejszy na świecie biznesowy komputer konwertowalny2, który w podstawowej konfiguracji waży zaledwie 1,25 kg, z grubością na poziomie 15,8 mm. To eleganckie urządzenie, które działa nawet 18 godzin na zasilaniu bateryjnym7 i jest wyposażone w technologię łączności 4G Cat9 LTE8. Jako pierwszy komputer biznesowy oferuje aktywny rysik z powiadomieniem o pozostawieniu go z dala od urządzenia9, a także opcjonalny, pierwszy tego rodzaju ekran, który zapewnia dobrą widoczność nie tylko w zamkniętych pomieszczeniach.

• HP Elite x2 1013 G1: oferuje 13-calowy wyświetlacz w 12-calowej obudowie, co oznacza, że jest to najmniejszy na świecie komputer biznesowy z odłączanym ekranem10. To urządzenie przeznaczone dla użytkowników mobilnych, będący kombinacją komputera i tabletu ze zintegrowaną funkcją ochron prywatności11. Oferuje ponadto procesory Intel® Quad Core™ vPro™12 i łączność 4G Cat9 LTE13.

• HP EliteBook 1050 G1: pierwszy laptop biznesowy z grafiką NVIDIA® GeForce® GTX 105014, opcjonalnym procesorom sześciordzeniowym12 i dyskiem SSD o pojemności nawet 4 TB15 - idealna kombinacja dla tych, którzy potrzebują niezawodności i wysokiej wydajności w eleganckim opakowaniu. Oprócz opcjonalnej funkcji HP Privacy Camera, która chroni użytkownika przed inwigilacją, urządzenie oferuje baterię starczającą nawet na 16 godzin pracy1.

• HP EliteOne 1000 AiO G2: biznesowy komputer AiO z 34-calowym ekranem i zewnętrzną kartą graficzną16, oferujący atrakcyjną, a zarazem wytrzymałą konstrukcję, która doskonale pasuje do pomieszczeń, takich jak recepcja, biuro czy sala zebrań. Jako pierwszy komputer AiO zbudowany specjalnie z myślą o wykorzystaniu w salach konferencyjnych17 stanowi idealne rozwiązanie do wideokonferencji z wysuwaną kamerą internetową FHD oraz wbudowaną klawiaturą.

• HP EliteDisplay S14: 14-calowy, przenośny monitor z USB Type-C™18, umożliwiający pracę na dwóch ekranach. Monitor został zaprojektowany z myślą o użytkownikach mobilnych i jest zasilany przez jeden kabel USB Type-C™, co pozwala na łatwe podłączenie każdego z zapowiedzianych urządzeń.

Moc, która pozwala na wszystko: seria HP ENVY

Współcześni użytkownicy szukają urządzeń, które potrafią wszystko – muszą one dotrzymywać im kroku w domu, w pracy lub w szkole. Właśnie dlatego firma HP wyposażyła komputery ENVY w szeroką gamę funkcji, które wykraczają poza proste zwiększenie wydajności i ulepszenie baterii. Narzędzie HP Command Center dostępne we wszystkich nowych laptopach ENVY pozwala kontrolować temperaturę i hałas generowany przez komputer. Funkcja optymalizuje wydajność systemu, obroty wentylatora i poziom hałasu z wykorzystaniem technologii CoolSense. Urządzenia obsługują również gigabitowe Wi-Fi, zapewniając szybką łączność w wymagających aplikacjach do streamingu filmów, muzyki i gier19. Wiele z tych aplikacji potrzebuje też czystego brzmienia, dlatego wszystkie urządzenia HP ENVY oferują technologię Audio by Bang & Olufsen. Ponadto wybrane komputery konwertowalne ENVY obsługują technologię HP Sure View20 oraz czytniki linii papilarnych lub kamery na podczerwień, poprawiające bezpieczeństwo użytkowników.

Nowe komputery z serii HP ENVY to:

• Laptop HP ENVY 13 to wydajność w połączeniu z elegancką, stylową oraz całkowicie metalową obudową w kolorze jasnego złota lub naturalnego srebra. Urządzenie wyposażono w procesory Intel® Quad Core™ 8. generacji12, opcjonalną grafikę NVIDIA® GeForce® MX150 oraz akumulator pozwalający na nawet 14 godzin pracy na jednym ładowaniu . W nowym ENVY 13 położono również nacisk na bezpieczeństwo, implementując czytnik linii papilarnych

i opcjonalną technologię HP Sure View21.

• HP ENVY x360 13 to najnowsze urządzenie w ofercie HP ENVY i zarazem pierwszy 13-calowy komputer konwertowalny z procesorem AMD Ryzen™ i grafiką Radeon™ Vega22 . Opcjonalnie doposażony przez technologię zabezpieczającą dane użytkownika HP Sure View21. Akumulator w ENVY x360 13 powinien wystarczyć nawet na 11 godzin pracy7.

• HP ENVY x360 15 to idealne urządzenie dla tych, którzy podczas pracy chcą wykorzystywać sterowanie dotykiem oraz rysikiem. Ci, którzy szukają wydajnej wielozadaniowości do pracy i rozrywki, mogą nabyć je z procesorami Intel lub AMD, różnymi opcjami przestrzeni dyskowej (w tym Intel Optane23) i pamięci RAM oraz ekranem 4K z opcją HP Sure View21. Urządzenie działa nawet 12 godzin i 45 minut na zasilaniu bateryjnym7 i podobnie jak wszystkie inne laptopy oraz komputery konwertowalne ENVY oferuje funkcję HP Fast Charge, która pozwala naładować baterię do 50 proc. w ciągu 45 minut24.

• Laptop HP ENVY 17 to jeden z nielicznych zamienników komputera stacjonarnego, które zaprojektowano z myślą o wymagających twórcach. Wyposażony w mocne procesory Intel® Quad-Core™ 8. generacji12, kartę graficzną NVIDIA® GeForce® MX 150 i opcjonalny ekran 4K UHD o przekątnej 17 cali25, ENVY 17 radzi sobie z aplikacjami do pracy biurowej czy tworzenia treści multimedialnych, a przy tym świetnie wygląda.

• HP ENVY Curved AiO 34 to komputer typu AiO z ultra-panoramicznym, zakrzywionym ekranem29 a teraz również pierwszy na świecie komputer AiO z inteligentną asystą głosową Amazon Alexa30, umożliwiający komfortową,

a zarazem bezdotykową pracę. Tegoroczne modele AiO to klasa sama w sobie: drewnopodobne wykończenie w kolorze ciemnego jesionu ze złotymi akcentami w podstawie i tylnych partiach, pasują do każdego domowego wnętrza. Urządzenie radzi też sobie z wymagającymi zadaniami, dzięki opcjonalnej karcie graficznej NVIDIA® GeForce® GTX 1050. Kolejną tegoroczną nowością jest funkcja HP Audio Stream, która pozwala odtwarzać ulubione piosenki ze smartfona na głośnikach HP ENVY AiO z wykorzystaniem technologii Bluetooth31. Urządzenie oferuje też 3-krotnie szybsze ładowanie bezprzewodowe oraz wysuwaną kamerę, która zwiększa stopień bezpieczeństwa.

• Desktop HP ENVY zaprojektowano z myślą o użytkownikach, którzy cenią wszechstronny design w połączeniu z wysoką wydajnością do zadań biurowych i tworzenia treści. Urządzenie oferuje nowoczesny, minimalistyczny styl

z detalami o szczotkowanej fakturze. Wysoką wydajność zapewniają wielordzeniowe procesory Intel® Core™ 8. generacji12, opcjonalna karta graficzną NVIDIA® GeForce® GTX 1080 oraz opcjonalna pamięć Intel® Optane™ 23, która zapewnia krótszy czas reakcji systemu bez zajmowania miejsca na dysku.

Ceny i dostępność

• HP EliteBook x360 1030 G3 ma być dostępny w Polsce w lipcu w cenie od 6999 PLN

• HP Elite x2 1013 G3 ma być dostępny w Polsce w lipcu w cenie od 6999 PLN

• HP EliteBook 1050 G1 ma być dostępny w Polsce w lipcu w cenie od 7099 PLN

• HP EliteOne 1000 AiO G2 ma być dostępny w Polsce w lipcu (cena póki co nie jest znana), w regionie EMEA od czerwca w cenie od €1099

• HP EliteDisplay S14 ma być dostępny w Polsce w lipcu (cena póki co nie jest znana), w regionie EMEA od czerwca w cenie od €199

• Laptop HP ENVY 13 ma być dostępny w Polsce w sierpniu w cenie od 3899 PLN

• HP ENVY x360 13 ma być dostępny w Polsce w sierpniu w cenie od 3299 PLN

• HP ENVY x360 15 ma być dostępny w Polsce w sierpniu w cenie od 3899 PLN

• Laptop HP ENVY 17 ma być dostępny w Polsce w sierpniu w cenie od 4499 PLN

• HP ENVY AiO 27 ma być dostępny w Polsce w sierpniu w cenie od 6499 PLN. 34-calowa wersja z zakrzywionym ekranem ma być dostępna później w tym roku w cenie od 8999 PLN

• Desktop HP ENVY ma być dostępny w Polsce w sierpniu w cenie od 3899 PLN