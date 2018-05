SENNHEISER CX SPORT – SŁUCHAWKI STWORZONE DO BYCIA W RUCHU

Firma Sennheiser, wiodący producent rozwiązań audio najwyższej jakości, zaprezentowała nowy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy CX SPORT dla osób, prowadzących aktywny tryb życia. Słuchawki są odporne na wodę i pot, a lekka, dokanałowa konstrukcja z uchwytami stabilizującymi zapewnia komfort i pewność, że słuchawki nie wypadną, niezależnie od intensywności ćwiczeń. Wyposażone w autorski system przetworników Sennheisera, CX SPORT gwarantują też niesamowicie czysty i szczegółowy dźwięk.

Słuchawki CX SPORT spełniają najwyższe standardy jakości i są wystarczająco wytrzymałe, aby sprostać każdemu sportowemu wyzwaniu, oferując przy tym wolność od dodatkowych kabli.

„Dla wielu osób słuchawki są niezbędnym akcesorium podczas każdego treningu. Zaprojektowaliśmy CX SPORT, aby zapewnić sportowcom wszystko, czego potrzebują, aby maksymalnie wykorzystać swoją sesję treningową: świetny dźwięk, idealne dopasowanie i solidna, lekką konstrukcję” – powiedział Marcel Salzmann, Product Manager w Sennheiser.

Najnowsze technologie i prosta obsługa

Pomimo smukłej konstrukcji, CX SPORT oferują wiele zaawansowanych funkcji. Słuchawki można sparować z dwoma urządzeniami jednocześnie, co pozwala na bezproblemowe codzienne użytkowanie. Wykorzystanie technologii Bluetooth 4.2, Qualcomm apt-X i apt-X Low Latency sprawia, że użytkownik otrzymuje dźwięk jakości Hi-Fi bez użycia tradycyjnych kabli. Pilot na słuchawkach wyposażono w trzy przyciski, umożliwiające zarządzanie muzyką i połączeniami. Ponadto dodatkowy komfort użytkowania zapewniają powiadomienia głosowe o statusie parowania lub stanie baterii.

Wygodne i spersonalizowane użytkowanie

Zaprojektowane, by być w ruchu, nowe słuchawki CX SPORT zostały wyposażone w ergonomiczne uchwyty douszne, które gwarantują stabilizację nawet podczas intensywnych treningów. Dzięki tym uchwytom, dostępnym w zestawie w trzech rozmiarach, oraz wkładkom dousznym w czterech rozmiarach można w łatwy sposób dopasować zestaw słuchawkowy do indywidualnych potrzeb. W komplecie ze słuchawkami jest również opcjonalny klips do zamocowania CX SPORT na koszuli treningowej oraz minimalistyczne etui.

Czas pracy

CX SPORT oferują sześciogodzinną pracę na jednym ładowaniu, które odbywa się przez złącze USB i trwa 1,5 godziny. 10 minut ładowania wystarczy, żeby słuchać muzyki przez godzinę.

Cena i dostępność

Słuchawki CX SPORT będą dostępne na polskim rynku w czerwcu 2018 w katalogowej cenie 539 zł.